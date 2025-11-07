¿Planearon asesinar a embajadora de Israel en México? Tel Aviv acusa a Irán

Según la Embajada, "Einat Kranz Neiger, cuenta con estudios de licenciatura en Psicología y Filosofía, así como de maestría en Ciencias de la Comunicación, ambos cursados en la Universidad Hebrea de Jerusalén". Foto: Embajada de Israel en México

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró este viernes en un comunicado que los servicios de seguridad mexicanos impidieron que una red criminal atentara contra laembajadora de Israel en México, una operación dirigida por Irán.

En un comunicado de prensa remitido este viernes, Exteriores agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado “una red terrorista dirigida por Irán” que pretendía atacar a la embajadora israelí en México, Einat Kranz-Neiger.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, funcionarios estadounidenses afirman que este supuesto plan para asesinar a la embajadora israelí es una prueba más de “la extensa red” con la que Irán opera en el extranjero contra “objetivos estadounidenses e israelíes”, en este caso en Latinoamérica.

Según la información de Axios, la operación habría sido dirigida por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina “desde la embajada de Irán en Venezuela”.

No obstante, el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum sentenció a través de un comunicado que “no cuentan con reporte alguno” sobre el presunto plan.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí manifestó sus agendes de seguridad e inteligencia “continuarán trabajando incansablemente” en cooperación con otras agencias del resto del mundo “para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos”.

