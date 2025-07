Polémica en Grindr por prohibir la frase ‘no sionistas’ en la creación de perfiles

En 2020, en medio de las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd, Grindr se comprometió a eliminar sus filtros étnicos, pero la función permaneció activa durante semanas después del anuncio, e incluso a través de varias actualizaciones de la aplicación. Foto: Ivan Radic

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Grindr, la aplicación de citas disponible para la comunidad LGBTI, ha sido recientemente criticada por restringirle a los usuarios el uso de la frase “no sionista”, mientras sigue permitiendo otras descripciones con tinte discriminatorio. El blog Mashable informó que la app prohibió el uso de dicha frase, pero que no ha tomado la misma acción frente a otras afirmaciones, como “no negros”, “no gordos” o “no judíos”.

En un comunicado citado por ese portal, un portavoz de la compañía aseguró que la restricción se implementó “tras las críticas de los usuarios sobre su naturaleza potencialmente incendiaria” y que está “actualmente revisando el asunto”. No ofreció más explicaciones sobre por qué otras frases con contenido racial permanecen intactas.

Pero esta no es la primera polémica que vive la aplicación. En 2020, en medio de las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd, la compañía se comprometió a eliminar sus filtros étnicos, pero la función permaneció activa durante semanas después del anuncio, e incluso a través de varias actualizaciones de la aplicación.

De hecho, ya se sabía que Grindr tenía algunos perfiles con frases como “no salgo con hombres negros” o “no me atraen los latinos”. Otros usuarios especificaron las razas que aceptaban: “Solo blancos/asiáticos/latinos”. El profesor Christopher T. Conner escribió en The Conversation que era usual escuchar algunas justificaciones alrededor de este comportamiento.

Tras un estudio que realizó, algunas de las personas que consultó le dijeron que era una cuestión de preferencias. “Un participante que entrevisté dijo: ‘No lo sé. Simplemente, no me gustan los latinos ni los negros’”. Dicho entrevistado le aseguró que compró una versión de pago de la app que le permitía filtrar a latinos y hombres negros.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com