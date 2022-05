Policía tomó “decisión errónea” al no entrar antes a escuela en Texas: autoridades

Director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, durante la rueda de prensa de hoy en Uvalde. Foto: TANNEN MAURY

La Policía de Uvalde entregó este viernes nuevos detalles sobre la masacre que tuvo lugar en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, el pasado martes, 24 de mayo, así como de la respuesta de la Policía.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, reconoció, en medio de una tensa rueda de prensa con periodistas y miembros de la comunidad que exigían explicaciones, que no se tomó la decisión correcta.

“Desde el punto de vista retrospectivo donde estoy sentado ahora, por supuesto que no fue la decisión correcta. Fue la decisión equivocada. No hay excusa para eso”, señaló ante las insistentes preguntas sobre por qué la policía no entró antes al salón donde se encontraba el atacante, aún con niños vivos y en riesgo.

El oficial, que no estuvo presente durante los hechos, explicó que, a partir de la evidencia que tienen, los agentes que estaban en la escena consideraron que se trataba de “una situación de sujeto atrincherado” y no que hubiera un “tirador activo” ni “más niños en riesgo”.

Entre las evidencias, están registros de llamadas al 911 hechas por al menos dos estudiantes en las que pedían que la policía hiciera presencia de inmediato. Ambas sobrevivieron, según McCraw.

Según los registros que tiene la Policía, el atacante llegó al área de la escuela hacia las 11:30 de la mañana, cerca del recinto estrelló el carro en el que se movilizaba (aparentemente acababa de dispararle a su abuela), se bajó y se dirigió al edificio de la primaria. Hacia las 11:33 entró por una puerta trasera.

Sobre el mediodía, ya había 19 oficiales en la escena. Sin embargo, según testimonios, hubo una brecha de 40 minutos en que la policía no ingresó a los salones, aparentemente cerrados con llave por el tirador. Finalmente, cuando el conserje les entregó las llaves, pudieron entrar y mataron al sujeto, relató hoy McCraw.

“Se tomó la decisión de que se trataba de una situación de sujeto atrincherado, había tiempo para recuperar las llaves y esperar a que un equipo táctico con el equipo siguiera adelante y rompiera la puerta y se hiciera cargo del sujeto en ese punto”, explicó. “Esa fue la decisión, ese fue el proceso de pensamiento en ese momento en particular”.

El oficial también se refirió al historial en redes sociales del atacante, quien el año pasado le había pedido a su hermana que le comprara un arma, a lo que ella se negó, contó McCraw. Por ejemplo, en marzo, en un chat grupal en Instagram, habló de su intención de comprar un arma. Luego publicó “10 días más”, frente a lo que otro respondió preguntando si iba a tomarse una escuela. Él respondió “No, deja de hacer preguntas tontas. Espera y verás”.

