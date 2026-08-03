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Política exterior del gobierno Petro: la forma no fue tan importante como el fondo

Según analistas, si bien causas como la defensa de los derechos humanos eran loables, la falta de diplomacia caracterizó el actuar de este gobierno en materia internacional.

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
03 de agosto de 2026 - 10:14 p. m.
Política exterior del gobierno Petro: la forma no fue tan importante como el fondo
Foto: X: @petrogustavo

Orientaciones adecuadas ejecutadas de formas desacertadas es como algunos analistas resumirían buena parte de la política exterior del gobierno saliente. Por ejemplo, las posiciones en defensa de los derechos humanos en escenarios internacionales son de resaltar, pero las confrontaciones en las que, en nombre de esos principios, con poca diplomacia, se embarcó la administración son muestra de que durante el cuatrienio la forma no importó tanto como el fondo. Ambas cosas, según el excanciller Camilo Reyes, son igual de relevantes cuando de...

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
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Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 23 minutos
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