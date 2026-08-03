Política exterior del gobierno Petro: la forma no fue tan importante como el fondo

Foto: X: @petrogustavo

Orientaciones adecuadas ejecutadas de formas desacertadas es como algunos analistas resumirían buena parte de la política exterior del gobierno saliente. Por ejemplo, las posiciones en defensa de los derechos humanos en escenarios internacionales son de resaltar, pero las confrontaciones en las que, en nombre de esos principios, con poca diplomacia, se embarcó la administración son muestra de que durante el cuatrienio la forma no importó tanto como el fondo. Ambas cosas, según el excanciller Camilo Reyes, son igual de relevantes cuando de...