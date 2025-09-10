No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América

Por asesinato de ucraniana en EE. UU., Trump pide ser “despiadados” con criminales

El asesino de Irina Zarutska, identificado como Decarlos Brown, había sido arrestado en catorce ocasiones desde 2011, según explicó poco antes de la publicación del vídeo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Redacción Mundo y Agencia EFE
10 de septiembre de 2025 - 01:18 p. m.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla junto a una fotografía de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, quien supuestamente fue asesinada por Decarlos Brown Jr.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla junto a una fotografía de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, quien supuestamente fue asesinada por Decarlos Brown Jr.
Foto: AFP - SAUL LOEB
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este martes a su Gobierno a ser “despiadado” con los delincuentes y a responder con “fuerza y determinación” en respuesta al asesinato en agosto de una mujer ucraniana en Charlotte que su Ejecutivo está abanderando para justificar el uso de mano dura contra el crimen.

“No podemos permitir que una criminalidad depravada y reincidente siga extendiendo la destrucción y la muerte por nuestro país. Hay que responder con fuerza y determinación. Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden”, declaró Trump en un video publicado en X en la cuenta de la Casa Blanca.

Como ya hizo este lunes en su primera reacción sobre el asesinato, el mandatario volvió a responsabilizar hoy a las políticas de los demócratas de la violencia en el país.

Leavitt añadió que pese a que “tenía antecedentes” y había cumplido cinco años de prisión por un delito de robo a mano armada, un juez “demócrata” lo dejó el libertad sin fianza este pasado enero: “Nunca debió haber estado en ese tren esa noche”, comentó.

Trump acusó hoy a “jueces, políticos y activistas de la izquierda radical” de haber adoptado una política que bautizó como “captura y liberación para matones y asesinos” y con la que aseguró que los demócratas están sembrando el caos en las ciudades que gobiernan.

Según dijo Trump, de las 25 ciudades más peligrosas de Estados Unidos, 24 están gobernadas por alcaldes demócratas.

Sin embargo, distintos índices de criminalidad elaborados en EE.UU. incluyen también varias ciudades con alcaldes republicanos entre las que peores índices dentro del país.

El presidente estadounidense aprovechó también el vídeo de hoy para presumir de la supuesta reducción del crimen en Washington, donde ha desplegado a la Guardia Nacional, y se volvió a referir a Chicago, a la que Trump lleva semanas amenazando como próximo objetivo del ejército y otras agencias federales.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Irina Zarutska

Ucrania

Estados Unidos

Donald Trump

 

Juan Montoya(cnp52)Hace 6 minutos
Ayer, por atacar a Arocha, Atenas se refirio al crimen de Charlotte. Me imagine que era un crimen reciente, ahora veo que llego tarde con su necio comentario. Ahora veo que su mente se mueve de acuerdo a la agencia mediatica de Trump. Chistoso que critique al EE, que tambien se mueve al ritmo de Trump, por sus mañas. ¿Porque mencionar que el criminal es afro-americano, y despues llamarlo negro con desprecio? Traumas y bobadas de esa pichurria
Jorge López(60581)Hace 17 minutos
Trump puede tener todos los síntomas de un desvarío, pero la verdad, el paternalismo de los demócratas, y su indulgencia mesiánica, ha promocionado la proliferación criminal. A los que hacen el mal con saña hay que responderles con igual o más dura moneda. o el Estado y la Sociedad quedan a merced.
Atenas (06773)Hace 22 minutos
Tarde y con necio artículo llega EE a comentar lo q' es noticia vieja y repudiable, en execrable crimen q' perpetró un delincuente afroamericano en un tren de Charlotte sin ningún motivo y sin tener vínculos con la indefensa víctima, una rubia ucraniana q' huyó de la guerra a USA, y quien tuvo la mala suerte de ir en el mismo vagón de un tren sin percatarse q' detrás de ella iba ese negro de horrendos antecedentes criminales, quien le cercenó la garganta de repente. Atenas.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar