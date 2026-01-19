Por chat: así avisó Trump a Noruega que, como no ganó el Nobel, ya no piensa solo en paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP - SAUL LOEB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo al primer ministro noruego que ya no se siente obligado a pensar “sólo en la paz”, después de que no se le concediera el correspondiente premio Nobel, según un mensaje publicado en varios medios este lunes.

En su mensaje, Trump insistió de paso en su deseo de hacerse con el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que ha manifestado su rechazo frontal a dicha idea.

“Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz”, escribió Trump en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, publicado en varios medios.

“El mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia”, añadió el dirigente republicano en ese mensaje.

Trump agregó que si bien la paz será un criterio “predominante”, ahora pensará más “en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”.

La oficina del primer ministro confirmó la autenticidad del mensaje en un correo electrónico a la AFP.

En un comentario escrito, Store recordó que no es el gobierno de Noruega quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente.

“He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que como es bien sabido el premio es otorgado por un comité Nobel independiente”, dijo el primer ministro.

Trump no ha dejado de airear su enfado por no haber recibido el pasado año el Nobel de la Paz, que fue para la venezolana María Corina Machado.

La opositora entregó no obstante su medalla del Nobel a Trump en un encuentro en la Casa Blanca la semana pasada. Argumentó que “se lo merece”, pese a que el republicano ha apostado por Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro.

El comité Nobel de Oslo, que otorga el galardón de la Paz, matizó que más allá de lo que ocurra con la medalla, “es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador”.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar norteamericano en Caracas el 3 de enero, Trump ha centrado ahora sus amenazas en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca rico en minerales.

El presidente estadounidense argumenta que “necesita” la isla para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista, entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega.

“Dinamarca no puede proteger esa tierra frente a Rusia o China”, volvió a la carga el republicano.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com