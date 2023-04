Por el “chiste” del canciller Leyva, Colombia recibe queja formal de Panamá

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva. Foto: Jose Vargas Esguerra

El Gobierno de Panamá presentó una queja formal ante Colombia por el comentario que hizo el canciller Álvaro Leyva sobre ese país durante su visita a Estados Unidos.

El pasado 19 de abril, durante un evento en Washington para hablar sobre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, Leyva destacó los 200 años de amistad entre ambas naciones en los que se han tenido “equivocaciones”.

“Por ejemplo, esta conferencia la hubiéramos podido tener en el departamento de Panamá”, dijo el canciller colombiano, a modo de broma, refiriéndose a la separación de Panamá en la que Estados Unidos tuvo un rol importante.

El comentario no pasó desapercibido. En Panamá, varios diputados se han mostrado incómodos y molestos por las palabras del canciller colombiano, a quien le recordaron que su país merece respeto.

“La actitud del gobierno de Colombia, en una evidente manifestación de soberbia y de desprecio hacia Panamá, han estado mancillando nuestra soberanía e irrespetando nuestra nacionalidad”, dijo el diputado panameño Agustin R. Sellhorn.

Sellhorn agregó que la molestia no era solo por el comentario, sino por la reunión entre el gobierno colombiano y el estadounidense para abordar la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia sin la participación de los panameños.

“Es inconcebible”, dijo Sellhorn, “pero no cesan en sus malas actuaciones. El propio canciller Leyva que estuvo en Panamá, que no le dio afinidad a los periodistas, está manifestando que Panamá cometió un error grave al independizarse, como si no tuviéramos independencia y soberanía. Tenemos que exigirle a nuestra Cancillería que exija respeto”, remató.

La petición de Sellhorn fue escuchada. El pasado viernes, 21 de abril, la canciller panameña, Janaina Teaney Mencomo, se pronunció sobre el episodio, señalando que “quisiera pensar que fue tal vez un lapsus del canciller… me gustaría recordarle que no somos ningún departamento de Colombia”.

“Las declaraciones fueron desafortunadas. Quiero pensar en la buena fe… sin embargo, como las mismas fueron públicas, nosotros hicimos la primera acción correspondiente en temas diplomáticos. Nos expresamos el viernes pasado presentando con una queja verbal ante el vicecanciller de Colombia, a quien le dijimos que tales declaraciones fueron recibidas como inamistosas y poco respetuosas. Somos un país independiente desde 1903, para quien tenga dudas”, dijo la canciller panameña.

El episodio ha revivido otros desplantes diplomáticos de Colombia con su vecino, como cuando el gobierno colombiano declaró a Panamá un paraíso fiscal en 2014. La decisión desató una gran tormenta diplomática en ambos lados de la frontera. Ahora Panamá se ha convertido en un socio mucho más importante para Colombia, teniendo en cuenta su relevancia para enfrentar los desafíos migratorios en la región. Por eso, cualquier roce diplomático debe ser tomado con seriedad. Ambas naciones necesitan fortalecer sus lazos en este momento y evitar a toda costa las polémicas.

