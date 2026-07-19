19 de julio de 2026 - 03:01 p. m.
¿Por qué casi nunca hay consecuencias para los agentes de ICE?
Joan Sebastian Guerrero, un colombiano de 26 años, y Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano, murieron por disparos de agentes de ICE con apenas una semana de diferencia. Sus casos reabrieron un debate que va mucho más allá de dos tragedias: ¿por qué es tan difícil investigar y llevar ante la justicia a los agentes de esta agencia federal?
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