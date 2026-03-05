Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EE. UU. en su lucha contra el narcotráfico

El presidente Daniel Noboa es uno de los más firmes partidarios de Estados Unidos en la región y parece más dispuesto a acoger a sus fuerzas militares que otros dirigentes de América Latina.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Luis Ferré-Sadurní, Eric Schmitt and José María León Cabrera | The New York Times
05 de marzo de 2026 - 07:00 p. m.
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas pandillas de narcotraficantes del país sudamericano.
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas pandillas de narcotraficantes del país sudamericano.
Foto: Daniele Volpe para The New York Times

La operación militar conjunta que Estados Unidos y Ecuador lanzaron esta semana tiene por objeto combatir a las pandillas de narcotraficantes que han hecho que Ecuador pase de ser uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más mortíferos, y es una señal de la profundización de los lazos entre ambos países.

Durante más de un año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cortejado públicamente y en privado al presidente Donald Trump, desesperado por conseguir un aliado poderoso que pudiera unirse con más fuerza a su guerra...

Por Luis Ferré-Sadurní, Eric Schmitt and José María León Cabrera | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Ecuador

Estados Unidos

Daniel Noboa

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.