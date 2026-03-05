Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EE. UU. en su lucha contra el narcotráfico

El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas pandillas de narcotraficantes del país sudamericano. Foto: Daniele Volpe para The New York Times

La operación militar conjunta que Estados Unidos y Ecuador lanzaron esta semana tiene por objeto combatir a las pandillas de narcotraficantes que han hecho que Ecuador pase de ser uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más mortíferos, y es una señal de la profundización de los lazos entre ambos países.

Durante más de un año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cortejado públicamente y en privado al presidente Donald Trump, desesperado por conseguir un aliado poderoso que pudiera unirse con más fuerza a su guerra...