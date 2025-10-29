Mucho riesgo, poca ayuda: el Caribe carece de fondos para desastres

Personas recogen escombros en una calle afectada por el paso del huracán Melissa este miércoles, en Santiago de Cuba (Cuba). Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Se ha convertido en una máxima frecuente, pero no por ello menos cierta: los países más pobres del mundo serán los que más sufran las consecuencias del cambio climático a pesar de ser los menos responsables de ocasionarlo.

Durante años, los dirigentes del Caribe y de países insulares vulnerables de todo el mundo lo han advertido. Y les han pedido a los países ricos del mundo, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero durante generaciones han generado mares más cálidos y mayores tormentas, que les ayuden a prepararse.

Ahora que el huracán...