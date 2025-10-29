Logo El Espectador
Mucho riesgo, poca ayuda: el Caribe carece de fondos para desastres

El huracán Melissa agobia a una serie de naciones caribeñas que ya cargan con las deudas de crisis relacionadas con el clima.

Max Bearak and Lisa Friedman | The New York Times
29 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Personas recogen escombros en una calle afectada por el paso del huracán Melissa este miércoles, en Santiago de Cuba (Cuba).
Personas recogen escombros en una calle afectada por el paso del huracán Melissa este miércoles, en Santiago de Cuba (Cuba).
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Se ha convertido en una máxima frecuente, pero no por ello menos cierta: los países más pobres del mundo serán los que más sufran las consecuencias del cambio climático a pesar de ser los menos responsables de ocasionarlo.

Durante años, los dirigentes del Caribe y de países insulares vulnerables de todo el mundo lo han advertido. Y les han pedido a los países ricos del mundo, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero durante generaciones han generado mares más cálidos y mayores tormentas, que les ayuden a prepararse.

Por Max Bearak and Lisa Friedman | The New York Times

