¿Por qué el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no será procesado por acoso?

La decisión de no procesar a Cuomo marcó la tercera vez que un fiscal de distrito se negó a iniciar un caso contra el exgobernador por acusaciones de conducta sexual inapropiada. Foto: Camilo Gómez

La Fiscalía del distrito de Albany anunció que el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no se enfrentará a un proceso judicial en uno de los casos relacionados con acoso sexual, una denuncia que resultó en la dimisión de Cuomo, uno de los políticos más conocidos de EE. UU. La noticia se conoce tres días antes de que el exgobernador fuera procesado.

“Aunque muchos tienen una opinión sobre las alegaciones contra el antiguo gobernador, la oficina del fiscal del distrito de Albany es la única que tiene la carga de probar que se ha cometido un crimen más allá de una duda razonable”, dijo en un comunicado el fiscal del distrito de Albany, David Soares.

Agregó que la denuncia presentada se considera “creíble”, pero que tras revisar todas las pruebas disponibles, se concluyó que el caso no podría ser probado en un juicio. “Por lo tanto, hemos notificado al tribunal que no procesaremos el caso y solicitamos que los cargos presentados por la Oficina del Sherif de Albany sean desestimados”, concluyó.

📄 Algunos datos claves del caso:

En un informe detallado de 167 páginas, publicado el 3 de agosto del año pasado, la fiscal Letitia James sostuvo que Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres, incluidas algunas empleadas y exempleadas a su cargo. La fiscal añadió que la pesquisa encontró que Cuomo “acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

El entonces gobernador, un veterano político que estuvo en el cargo desde 2010, negó rápidamente los señalamientos. “Quiero que sepan, directamente de mí, que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, afirmó en un discurso televisado antes de dejar su puesto.

🔎 ¿Cómo llegó este asunto al distrito de Albany?

El cargo criminal, presentado el pasado octubre, fue el único que resultó del informe elaborado por la Fiscalía General de Nueva York, que fue publicado en agosto de 2021. El caso se deriva de una acusación presentada por Britanny Commisso, una empleada de la oficina del gobernador, que aseguró que Cuomo le tocó el pecho en noviembre de 2020 cuando estaban trabajando, además de un patrón de comportamiento inapropiado que comenzó con “comentarios insinuantes que desembocaron en fuertes abrazos y besos en la mejilla”. Le contamos más sobre este caso aquí.

“Lo que me hizo fue un crimen”, dijo Commisso a CBS. “No fue bienvenido, y ciertamente no fue consensuado”, agregó.

“Mi decepcionante experiencia, al ser revictimizada, al ver que las autoridades no procesan a un abusador sexual empedernido, no importa el nivel del delito cometido, demuestra otra vez, lamentablemente, la razón por la cual muchas víctimas se inhiben de alzar la voz, especialmente cuando se trata de figuras poderosas”, dijo Commisso en un comunicado enviado al diario Times Union of Albany.

📌Otro dato clave: La decisión de no procesar a Cuomo marcó la tercera vez que un fiscal de distrito se negó a iniciar un caso contra el exgobernador por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Otros dos fiscales, del condado de Westchester y del condado de Nassau, también se han negado a procesar algunos de los casos que sucedieron en sus jurisdicciones.

¿Aún quedan casos pendientes en su contra?

Sí, pero no por denuncias de acoso sexual. Cuomo aún está siendo investigado por una posible malversación de fondos destinados al coronavirus.

Con información de Efe*