¿Por qué el sitio de propaganda oficial de Bolsonaro ahora lo tilda de ‘payaso’?

La caricatura con una serpiente saliendo de las fauces ensangrentadas de Bolsonaro. Foto: bolsonaro.com.br

El sitio web “bolsonaro.com.br”, que en el pasado se empleó para glorificar y divulgar las acciones del gobierno del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ahora se dedica a difundir duros ataques y críticas contra el mandatario. El actual administrador colocó en la página principal una ilustración del presidente, candidato a reelección, en la que se le asemeja al dictador y genocida alemán Adolfo Hitler.

Otras ilustraciones lo retrataban como varios personajes, entre ellos, un lobo disfrazado de oveja, un fauno, un pollo, la Parca y el mismo Satanás.

El sitio web amaneció no disponible para la mañana del 1 de septiembre. Sin embargo, en la página Wayback Machine, que recopila capturas de páginas web, es posible ver la página tal como estaba hasta el 31 de agosto de 2022.

Según el reportaje del medio brasilero Valor, los registros de internet indican que el sitio web era empleado desde principios de los años 2000 por Jair Bolsonaro y sus tres hijos, también políticos: Carlos, Eduardo y Flávio, para publicar sus biografías y acciones políticas. Luego de las elecciones de 2018, el sitio se empleó para difundir las acciones del ejecutivo.

Sin embargo, desde el 11 de agosto de este año, la página registró un nuevo dueño: Gabriel Baggio Tomaz. Este brasileño habría comprado la URL luego de que Bolsonaro no pagara por su renovación. La que otrora era su página oficial de relaciones públicas ahora no lo baja de “payaso” y “neofascista”.

Recomendamos: Brasil tuvo su primer debate presidencial: ¿qué se dijeron Lula y Bolsonaro?

Todas las ilustraciones y caricaturas retratan al presidente Bolsonaro como un personaje maligno. Por ejemplo, una caricatura muestra una serpiente emergiendo de las fauces manchadas de sangre del presidente brasileño junto a un fragmento del Salmo 140: “Sálvame, oh Señor, de los hombres malvados… el veneno de las víboras está en sus labios”.

“Este sitio es una galería de arte digital y un archivo periodístico relacionado con la familia Bolsonaro”, reza en portugués un texto en la pestaña ‘Acerca de’. Más abajo aparece un reloj con una cuenta regresiva de cuánto tiempo le queda a Bolsonaro en el poder si no es reelecto presidente.

“Este sitio web no es administrado ni pertenece a la familia Bolsonaro”, dice un descargo de responsabilidad al final de la página. El sitio enlaza también a unas cuentas anónimas de Twitter e Instagram.

“Quiero ver a más personas enfrentarse al fascista”, escribió en Twitter el activista supuestamente responsable de la página a través del usuario @vlwbjsflw. “No estoy aquí para esconderme (…) Ahora no es el momento de permanecer en silencio”, se lee en un trino en portugués. Su cuenta también amaneció cerrada el 1 de septiembre de 2022.

‘La amenaza’

Sin embargo, el sitio web no consiste solo en ilustraciones, sino que también recopila un archivo periodístico con escándalos y acusaciones contra el presidente. Estos pueden leerse en la pestaña ‘A Ameaça‘ (La amenaza), la cual despliega un menú con 10 pequeñas subsecciones.

Dichas subsecciones contienen textos que explican cómo un supuesto nuevo auge del fascismo, representado en Bolsonaro, estaría amenazando la política y la democracia no solo de Brasil, sino del mundo. A lo largo de ellos hay enlaces que dirigen a archivos de medios de comunicación con noticias de escándalos del presidente y su familia.

Por ejemplo, la subsección ‘corrupción generalizada’ dice en portugués que “En el corazón de los movimientos fascistas se encuentra la hipocresía: las falsas campañas anticorrupción enmascaran su propia corrupción desenfrenada. El soborno de categorías estratégicas y la instigación de la legislatura garantizan tanto la prevención del control ejecutivo y las huelgas disruptivas, como la provisión de armas políticas para ser usadas contra los opositores”. Los enlaces en el texto abren páginas de noticias con denuncias por compra de votos, corrupción, persecución a la oposición, entre otros.

Recomendamos: ¿Por qué la Policía de Brasil pidió procesar al presidente Jair Bolsonaro?

“Ya sea por acción u omisión , la ideología fascista anhela el poder de decidir quién debe vivir y quién debe morir”, dice más adelante el texto en la subsección ‘La política de la muerte’. Se refiere a la negligencia del presidente Bolsonaro en el manejo de la pandemia de COVID-19, que resultó en que Brasil pusiera el 11% de las muertes por coronavirus en el mundo.

“Desde que asumió la presidencia, hace poco más de mil días, Bolsonaro ha mentido más de 5.000 veces. Ni hablar de las falsas promesas de campaña, como acabar con la reelección y reducir el número de parlamentarios”, dice en otro fragmento del sitio.

¿Mujeres con Bolsonaro?

En una dinámica similar, otro sitio web ha repercutido en redes sociales. Se trata del sitio creado por opositoras “mulherescombolsonaro.com”, similar al dominio “mulherescombolsonaro.com.br”, que administran desde 2018 mujeres afines al gobierno.

El sitio, cuyo título en español sería ‘Mujeres con Bolsonaro’, contiene una recopilación de casos en orden cronológico por los cuales se ha señalado al presidente de misógino desde los inicios de su carrera política.

Se recuerda, por ejemplo, la discusión entre Bolsonaro, entonces diputado federal, y la también parlamentaria Maria do Rosário, cuando el actual presidente le dijo que no la violaría “porque no se lo merece”. También se recuperan discursos del jefe del ejecutivo donde se le insinuó sexualmente a mujeres periodistas y el caso en el que vetó la distribución gratuita de productos de higiene menstrual.

El dominio se creó el 29 de agosto y afirma que “todas las noticias en el sitio están verificadas”. El sitio proporciona botones para compartir contenido directamente a través de redes. También es posible unirse a grupos en WhatsApp y Telegram, en los que se comparte contenido crítico contra el presidente.

Recomendamos: “La diplomacia de la salud es una urgencia”: canciller de Brasil

El domingo 28 de agosto, Bolsonaro perdió la calma durante un debate presidencial televisado y arremetió contra una destacada periodista a la que calificó de “vergüenza para el periodismo brasileño”.

Estos golpes en redes sociales llegan en un momento en el que Bolsonaro, según las encuestas no logrará la reelección cuando 156 millones de brasileños elijan a su próximo presidente en octubre. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera actualmente las encuestas por un margen de 12 puntos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.