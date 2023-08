¿Por qué esta vez tomaron la foto judicial de Trump, y no en las otras ocasiones?

Una foto proporcionada por la Oficina del Sheriff del condado de Fulton muestra la foto de la reserva de la cárcel de Donald Trump, registrada tras su comparecencia en la cárcel de Atlanta. Foto: EFE - FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Donald Trump se entregó a la justicia por cuarta vez el jueves. En esta ocasión, lo hizo en Atlanta (Georgia), en donde estuvo en la cárcel por unos 20 minutos y pagó una fianza de US$200.000 para poder salir.

En este caso, el cuarto de carácter penal que enfrenta, se le acusa de presunto intento de fraude electoral en el estado durante los comicios de 2020, en los que perdió contra Joe Biden.

Pero, a diferencia de las otras tres ocasiones en las que ha quedado bajo custodia policial, esta vez se le tomó la llamada “mugshot”, la foto para la reseña judicial.

Esta imagen generalmente se toma para que, en caso de que el acusado se escape, pueda ser localizado y recapturado más fácilmente.

Como explica The New York Times, en ocasiones anteriores, los fiscales habían evitado la toma de esta foto dado el amplio reconocimiento del personaje y el bajo riesgo de fuga. Digamos: no era necesario tomarla.

Sin embargo, como explica el medio estadounidense, las leyes de Georgia (siendo este un caso de carácter estatal) “dictan que se debe tomar una fotografía policial por un delito grave, y el sheriff de Georgia a cargo de la fichaje ha dicho que todos los acusados recibirán el mismo trato”.

Junto a Trump, otras 18 personas de su círculo han sido acusadas en este caso. Entre las fotos que también han llamado la atención, está la del exabogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien se entregó a la justicia el miércoles.

Asimismo, han causado sorpresa las fotos de los acusados que salen sonriendo en la foto de reseña judicial. Por eso, una de las preguntas que surgían antes de que se publicara la “mugshot” de Trump era si saldría sonriendo.

Para varios analistas, la foto de Trump, quien aspira a la nominación republicana para las elecciones de 2024 (y quien va, de lejos, adelante en las encuestas), le suma a su campaña, en lugar de afectarlo.

“Esto le ayuda mucho a Trump. Él se ha posicionado como una víctima de un acoso político de parte de la justicia estadounidense. Es un experto en manejar su imagen, y ahora va a explotar la idea de que los políticos tradicionales están usando la justicia como una herramienta contra él. Y dentro del Partido Republicano eso es muy efectivo”, explicó el exdiplomático y profesor Lawrence Gumbiner.

En cuanto a las fotos de los sonrientes, las interpretaciones apuntan a que se trata de una actitud desafiante y que trata de transmitir que los acusados tienen el control de la situación.

Pero Trump no sonrió. “Es la imagen de hombre duro que siempre ha querido proyectar, dijo Gumbiner a este diario.

¿Qué casos enfrenta el republicano en su contra?

El primer proceso penal contra Trump, que es también el primero de este tipo que enfrenta un expresidente de Estados Unidos, es por falsificación de documentos contables en el marco del pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, a cambio de su silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial. En abril pasado, Trump compareció ante el juez colombiano Juan Merchán y se declaró inocente de los 34 cargos en su contra.

En junio pasado vino la segunda imputación, esta vez por haberse quedado con documentos confidenciales tras su salida de la Casa Blanca. En este caso, Donald Trump, un día antes de su cumpleaños número 77, se declaró no culpable por 37 cargos en su contra relacionados con el presunto mal manejo de los papeles secretos del Gobierno.

El pasado 3 de agosto volvió a comparecer ante una jueza en Washington D. C., en donde se leyeron los cargos en su contra por obstrucción y conspiración para tratar de revertir las elecciones de 2020. Se declaró no culpable.

Días después, el 15 de agosto, Donald Trump fue acusado de otros 13 cargos por haber tratado de alterar el resultado de las elecciones en Georgia. Es por este caso por el cual se entregó el jueves en Atlanta. Entre los cargos se encuentran solicitar a un cargo público violar su juramento y conspirar para hacerse pasar por un cargo público.

