¿Por qué “fracasan” las cumbres interregionales?

La Celac-UE se reúne en Santa Marta, pero, ¿sirven de algo estas cumbres? Dos expertos explican por qué el formato ya no funciona.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
09 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su colega colombiano, Gustavo Petro, junto a su hija, durante su encuentro en la COP30.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su colega colombiano, Gustavo Petro, junto a su hija, durante su encuentro en la COP30.
Foto: AFP - RICARDO STUCKERT

La pregunta del título no surge de ninguna manera porque se desee o prevea que esta Cumbre Celac-UE en específico fracasará en Santa Marta. Antes de imprimir, no sabemos lo que pasará y podría, sorpresivamente, ser un rotundo éxito —aunque veremos cómo las condiciones no están dadas para ello—.

El evento es solo la excusa para recuperar las reflexiones de Gian Luca Gardini y Andrés Malamud, dos voces muy respetadas en el estudio de las relaciones internacionales y particularmente sobre este tipo de encuentros. Ambos tienen un profundo...

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
