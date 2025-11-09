¿Por qué “fracasan” las cumbres interregionales?

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su colega colombiano, Gustavo Petro, junto a su hija, durante su encuentro en la COP30. Foto: AFP - RICARDO STUCKERT

La pregunta del título no surge de ninguna manera porque se desee o prevea que esta Cumbre Celac-UE en específico fracasará en Santa Marta. Antes de imprimir, no sabemos lo que pasará y podría, sorpresivamente, ser un rotundo éxito —aunque veremos cómo las condiciones no están dadas para ello—.

El evento es solo la excusa para recuperar las reflexiones de Gian Luca Gardini y Andrés Malamud, dos voces muy respetadas en el estudio de las relaciones internacionales y particularmente sobre este tipo de encuentros. Ambos tienen un profundo...