¿Por qué hay desilusión en la carrera diplomática?

Muy mal cayó en los funcionarios de la carrera diplomática y consular en Colombia el anuncio del Gobierno sobre nuevos nombramientos en embajadas y direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como baldado de agua fría recibieron esta información a pocos meses de que termine el período de la actual administración y en contravía de la promesa presidencial de aumentar la participación del personal de carrera en los cargos para los cuales se han preparado prácticamente toda su vida profesional.

Entre esos anuncios, que finalmente se materializaron, estuvo la llegada del ingeniero químico y empresario Álvaro Gómez Jaramillo a la Embajada de Colombia en Reino Unido. Jaramillo trabajó en Familia y Productos Químicos Panamericanos, según los datos publicados por el Sistema de Hojas de Vida de la Presidencia de República.

Sin embargo, según Diego Felipe Cadena, embajador y presidente de la Asociación Diplomática y Consular, el detonante, que llevó al gremio a pronunciarse, fue el anuncio del nuevo director de Protocolo en la Cancillería. Aunque en el comunicado que publicó la Asociación se referían a “una postulación” como el motivo de su preocupación, se referían a Jorge Rafael Vélez, abogado de la Universidad del Rosario, quien se ha desempeñado como asesor legal, consultor jurídico y contratista de la Unidad de Protección, entre otros cargos. En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue coordinador ceremonial diplomático.

Según Cadena, en casi 100 años de existencia del escalafón de la carrera diplomática (el primero fue en 1923) sería “la segunda vez que este cargo (la Dirección de Protocolo) quedaría en manos de alguien que no es de carrera diplomática. La anterior fue en la administración de Juan Manuel Santos, con Juan Claudio Morales, pero él había trabajado 15 años en protocolo en distintas áreas”, en referencia a que el cargo en cuestión “va más allá de lo ceremonial”.

En pocas palabras, esta persona es el jefe de protocolo del país y su “puerta de entrada”, en palabras de Cadena, debido a que es la dirección con la que primero se tiene que poner en contacto cualquier delegación diplomática que quiera venir; es el interlocutor permanente de las misiones de Estado y las organizaciones internacionales presentes en Colombia; administra el sistema de inmunidades y privilegios que tienen los diplomáticos que están en el país, entre varias otras responsabilidades.

Por eso, añade el presidente de la Asociación, ese cargo “lo ejerce un embajador de carrera en todo el mundo”. Con una preocupación particular, señala que si bien no es la primera vez que alguien que no es de carrera llega a la función, sí será la primera vez que esto sucede en medio de la preparación de la transmisión de mando al nuevo presidente o nueva presidenta que dirigirá el país. Teniendo en cuenta que cualquier vertiente política puede ganar la elección, el hecho de que la organización del evento esté en manos de alguien de carrera ayuda a garantizar “equilibrio e imparcialidad en la transición entre la administración que llega y la que se va (…) Desde cómo se hacen las ubicaciones en el evento hay mensajes políticos”.

Expectativas de toda una vida

Para este artículo consultamos a dos profesionales de la carrera diplomática, que prefirieron no ser citados. Estos coincidieron en que no es nuevo que se nombre a gente que no es de carrera, pues, de hecho, el presidente está facultado para ello; tampoco es novedad el hecho de que esas designaciones ocurran ad portas del fin del período de gobierno. Sin embargo, para ellos no deja de ser un muy mal mensaje para las personas que se han preparado exclusivamente para la función diplomática y consular.

Como dice Cadena, existe la creencia común de que los diplomáticos son nombrados por “rosca”. No obstante, destaca que para las personas de la carrera la realidad es que subir en el escalafón, desde el primer paso, que es el de tercer secretario, hasta la posición de embajador, puede tardar entre 27 y 29 años. Actualmente más de 400 funcionarios están en esta trayectoria.

Para ingresar deben competir en un examen con cientos de personas, obtener los mejores puntajes, presentar entrevistas, hacer un año de preparación teórica y práctica, y luego deben estar otro año en período de prueba y de ahí en adelante rendir exámenes anuales, moverse cada cuatro años y aceptar el puesto que les sea asignado, en prácticamente cualquier lugar del mundo. Si fallan en algún punto, salen de la carrera.

“Al principio (del gobierno) hubo mucha expectativa porque hubo una convocatoria grande”, dice una de las personas que consultamos. Pero con los recientes acontecimientos, añade que todo quedó en una desilusión. “No solo no se cumplió, sino que bajó” la participación de las personas de carrera. Según el presidente de la Asociación Diplomática, en las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde se diseña la política exterior del país, “pasamos de tener 10 direcciones a cinco” con personas de carrera a la cabeza.

Más aún, recuerda que la promesa del presidente Iván Duque era que el 50 % de los embajadores nombrados en el exterior serían de carrera. Pero en 2019, según la Asociación, la cifra bajó a 30 % y actualmente roza el 20 %. “Es usual que esa sea la promesa del gobierno entrante”, dice, con algo de resignación, otro de los funcionarios consultados.

Su colega advierte que no todos los nombramientos que son a discreción del presidente “son malos”. Sin embargo, cuando no son idóneos, cuenta, generalmente se nombra a “un segundo” que sí es de carrera, lo que dificulta el trabajo, pues son quienes terminan “cubriendo todos los vacíos” del primero. Sin mencionar lo desmoralizador que les resulta que alguien menor, con menos experiencia o incluso sin un segundo idioma, llegue a uno de estos cargos. Y, en pocas palabras, no hay que olvidar que lo que está en juego es el servicio que se le presta al país.

Por otro lado, los nombramientos “provisionales” proceden cuando no hay profesionales de carrera disponibles. “Somos poquitos y no tenemos poder político”, dice una de las personas que consultamos. Por eso cree, por un lado, que de este tema poco se habla, pero también, al igual que sus colegas, que la clave para ayudar a resolver la situación estaría en robustecer la formación diplomática y consular en el país.

“Somos una inversión del Estado”, dice finalmente uno de los funcionarios. Básicamente es un llamado a que los empleen para lo que fueron formados y en lo cual el país invirtió recursos. Diego Felipe Cadena le dijo a este diario que cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez llegó a la Cancillería se mostró muy abierta a escuchar todas estas preocupaciones.

Para este artículo buscamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero, al cierre de esta edición, no habíamos recibido respuesta a nuestras inquietudes.

