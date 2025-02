¿Por qué hay escasez de huevos en Estados Unidos? Clientes se preguntan por ellos

Un estante de un supermercado está casi vacío de huevos en Los Ángeles, California, EE.UU., el 05 de febrero de 2025. Foto: EFE - ALLISON DINNER

La gripe aviar ha estado sacudiendo a Estados Unidos desde 2022, pero en 2024 el número de gallinas sacrificadas por la enfermedad aumentó drásticamente, lo que ha provocado una escasez de huevos y una subida masiva en los precios del mercado.

El presidente Donald Trump prometió reducir los precios de los alimentos, incluidos los huevos. Sin embargo, desde que asumió el cargo el 20 de enero, los precios de los huevos no han disminuido.

El 28 de enero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, atribuyó la persistencia de los altos precios a las “políticas inflacionarias” de la administración de Joe Biden. Durante la rueda de prensa dijo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, bajo la administración Biden, ordenó el sacrificio masivo de más de 100 millones de gallinas, lo que, según ella, “ha provocado la escasez de huevos y el aumento de los precios”.

Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), solo entre noviembre y diciembre de 2024 murieron 17,2 millones de gallinas ponedoras debido al virus. Esta cifra representa casi la mitad de todas las aves sacrificadas a lo largo del año, para evitar la propagación del virus. Se necesitarán meses para reponer las bandadas productoras de huevos destinadas al consumo humano.

Impacto en la producción de huevos en los supermercados

Según un informe de USDA, sobre el panorama del mercado de huevos en 2025, el precio al por mayor de una docena de huevos grandes ha estado subiendo hasta $US 0,40 por semana, mientras los granjeros luchan por producir suficientes huevos para satisfacer la demanda.

Al 24 de enero de 2025, el precio al por mayor de una docena de huevos grandes era de $US 7,24 en Nueva York, $US 6,84 en el Medio Oeste y $US 8,35 en California.

Sin embargo, los consumidores no siempre pagan estos precios en las tiendas. “Muchas cadenas de supermercados venden huevos por debajo de su costo al por mayor, asumiendo una pérdida para atraer clientes y garantizar que regresen a comprar otros productos”, explicó The Guardian. Aunque a mediados de enero el precio al por mayor promediaba $US 5,80, en los supermercados el precio de venta era de poco más de $US 4,0 lo que representa un aumento significativo frente a los $US 2,50 que costaban hace un año.

Este fenómeno ha generado conflictos en varios supermercados a lo largo del país. Se han visto videos de personas comprando múltiples cajas de huevos, sin importar u precio, en miedo de la escasez, produciendo de esa forma más escasez. Los principales afectados dicen ser los restaurantes que sirven desayunos, como Waffle House, quienes desde el lunes están cobrando $US 0.50 más por cada huevo que se utilice en la preparación del desayuno de cada cliente.

Los precios de los huevos al por menor aumentaron un 8,4 % en diciembre de 2024, un 36,8 % más que en diciembre de 2023. Se prevé que los precios de los huevos aumenten un 20,3 % en 2025.

Más de 145 millones de pollos, pavos y otras aves han sido sacrificados desde que comenzó el brote actual.

La gripe aviar en humanos

La gripe aviar es altamente contagiosa entre las aves, pero también puede contagiar a los humanos si se está en contacto con estos animales. Posteriormente se contagia de humano a humano.

La gobernadora de el Estado de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó este viernes el cierre temporal de todos los mercados de aves vivas en la ciudad, y en otros condados cercanos, con el objetivo de frenar la propagación de casos de gripe aviar que se detectaron en algunos de estos establecimientos la semana pasada.

En 2024, se reportaron casos aislados en trabajadores avícolas en Estados Unidos. Este virus pertenece a la familia del H5N1 y existe la posibilidad de que mutación en formas más contagiosas para los humanos. Por el momento, las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación y recomiendan medidas de bioseguridad en granjas y mercados de aves.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido sobre el riesgo de transmisión en casos de contacto directo con aves infectadas. Los síntomas pueden ser fiebre leve, conjuntivitis, tos, secreción nasal, fatiga, etc.

