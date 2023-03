¿Por qué los países están tratando de prohibir TikTok?

TikTok ha dicho que las prohibiciones son “teatro político” y criticó a los legisladores por tratar de censurar a los estadounidenses. Foto: EFE - Bo Amstrup

En meses recientes, los legisladores de Estados Unidos, Europa y Canadá han intensificado sus esfuerzos para restringir el acceso a TikTok, la popular aplicación de videos cortos propiedad de la empresa china ByteDance, alegando que pone en riesgo su seguridad.

El lunes pasado, la Casa Blanca dijo a las agencias federales que tenían 30 días para borrar la aplicación de los dispositivos gubernamentales. Canadá y el poder ejecutivo de la Unión Europea también prohibieron la aplicación de los dispositivos oficiales recientemente.

El miércoles, una comisión de la Cámara de Representantes respaldó una medida mucho más extrema, ya que votó para promover una legislación que le permitiría al presidente Joe Biden prohibir TikTok de todos los dispositivos del país.

A continuación, se explica por qué ha aumentado la presión sobre TikTok, que ha afirmado que la utilizan más de 100 millones de estadounidenses.

¿Por qué los gobiernos están prohibiendo TikTok?

Todo se reduce a China.

Los legisladores y los reguladores en Occidente han manifestado cada vez más su preocupación por que TikTok y su empresa matriz, ByteDance, puedan poner en manos del gobierno chino datos sensibles de los usuarios, como la información de localización. Han señalado las leyes que permiten al gobierno chino solicitar en secreto datos de empresas y ciudadanos chinos para operaciones de recopilación de inteligencia. También les preocupa que China pueda utilizar las recomendaciones de contenidos de TikTok para desinformar.

TikTok lleva tiempo negando tales acusaciones y ha intentado distanciarse de ByteDance.

¿Hay países que ya prohibieron TikTok?

India prohibió la plataforma a mediados de 2020, lo cual le costó ByteDance uno de sus mayores mercados, ya que el gobierno tomó medidas enérgicas contra 59 aplicaciones de propiedad china, alegando que transmitían en secreto los datos de los usuarios a servidores fuera de India.

¿Qué está pasando con las prohibiciones en Estados Unidos?

Desde noviembre, más de dos docenas de estados prohibieron el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales y muchas universidades —como la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Auburn y la Universidad Estatal Boise— bloquearon esta aplicación de las redes wifi de sus campus. La aplicación ya lleva tres años prohibida en los dispositivos gubernamentales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera. Pero las prohibiciones no suelen extenderse a los dispositivos personales. Y los estudiantes a menudo cambian a los datos de su proveedor de telefonía móvil para utilizar la aplicación.

¿El Congreso está tratando de prohibir TikTok?

A algunos congresistas les gustaría que así fuera. Esta semana, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes votó para aprobar un proyecto de ley que le podría otorgar al presidente la autoridad para prohibir la plataforma por completo (los tribunales detuvieron previamente un esfuerzo del gobierno de Trump para hacer esto).

En enero, el senador republicano de Misuri Josh Hawley presentó un proyecto de ley para prohibir TikTok a todos los estadounidenses después de impulsar una medida, que se aprobó en diciembre como parte de un paquete de gastos, que prohibía TikTok en todos los dispositivos que proporciona el gobierno federal. Otro proyecto de ley bipartidista, presentado en diciembre, también pretendía prohibir TikTok, así como a cualquier empresa de redes sociales similares de países como Rusia e Irán.

📌 Le puede interesar: Diez años sin Hugo Chávez: ¿qué ha pasado con su familia?

¿Qué está haciendo el gobierno de Biden?

La Casa Blanca se ha mantenido en silencio, aunque esta misma semana, en respuesta a preguntas sobre TikTok, señaló que se estaba llevando a cabo una revisión. TikTok lleva años manteniendo conversaciones confidenciales con el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), el grupo de revisión del gobierno, para abordar cuestiones sobre la relación de TikTok y ByteDance con el gobierno chino y el tratamiento de los datos de los usuarios. TikTok ha dicho que no ha tenido prácticamente ninguna noticia desde que presentó en agosto una propuesta de 90 páginas en la que detallaba cómo planeaba operar en Estados Unidos atendiendo al mismo tiempo a cuestiones de seguridad nacional.

¿El gobierno puede prohibir una aplicación?

La mayoría de las prohibiciones de TikTok existentes se han implementado en gobiernos y universidades con la facultad de mantener una aplicación fuera de sus dispositivos o redes.

Una prohibición más extensa, impuesta por el gobierno, que impida a los estadounidenses utilizar una aplicación que les permite compartir sus opiniones y su arte podría enfrentarse a desafíos legales con base en la Primera Enmienda, según Caitlin Chin, investigadora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Después de todo, un gran número de estadounidenses, incluidos funcionarios públicos e importantes organizaciones de noticias como The New York Times y The Washington Post, producen ahora videos en TikTok.

“En los gobiernos democráticos, el gobierno no puede simplemente prohibir la libertad de expresión sin motivos muy sólidos y específicos para hacerlo y no está claro que los tengamos todavía”, dijo Chin.

¿Qué pasa si se emite una prohibición y ya tengo TikTok en mi teléfono?

Aún no se define el mecanismo exacto para prohibir una aplicación en teléfonos de propiedad privada.

Chin comentó que Estados Unidos podría bloquear la venta de publicidad o las actualizaciones de TikTok, lo cual haría que no fuera funcional.

Apple y otras empresas que operan tiendas de aplicaciones bloquean las descargas de aplicaciones que ya no funcionan. También prohíben aplicaciones con contenido ilegal o inadecuado, afirmó Justin Cappos, catedrático de la Facultad de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York.

📰 También recomendamos: El Salvador: ¿y por qué lo que hace Bukele con los pandilleros está mal?

¿Cuál fue la respuesta de TikTok?

TikTok ha dicho que las prohibiciones son “teatro político” y criticó a los legisladores por tratar de censurar a los estadounidenses. “La manera más rápida y completa de abordar cualquier preocupación de seguridad nacional sobre TikTok es que el CFIUS adopte el acuerdo propuesto en el que hemos trabajado con ellos durante casi dos años”, dijo en una declaración Brooke Oberwetter, vocera de TikTok. Por otra parte, TikTok ha estado tratando de hacerse de aliados, ya que hace poco hizo una campaña insólita en Washington para reunirse con influyentes grupos de expertos, grupos de interés público y legisladores para promover el plan que presentó al gobierno.

¿En qué se diferencian los problemas de privacidad y seguridad de TikTok de los de Instagram, Facebook o Twitter?

Al parecer, la propiedad china es el principal problema.

Los críticos de los esfuerzos por prohibir la plataforma han señalado que todas las redes sociales se dedican a la recopilación desenfrenada de datos de sus usuarios.

Fight for the Future, un grupo de derechos digitales sin fines de lucro, emprendió hace poco una campaña #DontBanTikTok con el objetivo de redirigir la atención de los legisladores de TikTok a la creación de leyes de datos y privacidad que apliquen a todas las grandes empresas tecnológicas.

“El consenso general de la comunidad de la privacidad es que TikTok recopila muchos datos, pero coincide con la cantidad de datos que recogen otras aplicaciones”, comentó Robyn Caplan, investigadora principal del Data & Society Research Institute.

¿Quién más se opone a la prohibición?

Esta semana, la Unión Americana de Libertades Civiles le envió una carta a Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para protestar por su proyecto de ley, alegando que la legislación violaría los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses.

Por supuesto, millones de estadounidenses, creadores digitales y vendedores odiarían ver desaparecer la plataforma y bloquear una aplicación popular podría crear una reacción política entre los jóvenes.

¿Qué puedo hacer para proteger mis datos si uso TikTok?

Para proteger tu privacidad en TikTok, puedes emplear las mismas prácticas a las que recurres para protegerte en otras plataformas de redes sociales. Eso incluye no darles permiso a las aplicaciones para acceder a tu ubicación ni a tus contactos. También puedes ver videos de TikTok sin crear una cuenta.

📝 Sugerimos: Muchos inmigrantes se marchan tras décadas de estancia irregular en Estados Unidos

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.