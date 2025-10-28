Logo El Espectador
Pragmatismo o diplomacia: los únicos puntos de encuentro entre Trump y Lula

Tras meses de tensión por los aranceles y el caso Bolsonaro, los presidentes de Estados Unidos y Brasil se sentaron a hablar en Malasia. La reunión mostró que, pese a sus diferencias, ambos entienden el poder del cálculo político

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
28 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
El presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva (d) durante una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva (d) durante una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: EFE - Ricardo Stuckert

En menos de un mes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pasó de afirmar tajantemente que ningún “gringo daría órdenes en Brasil”, tras las amenazas de aranceles de su par estadounidense, Donald Trump, en apoyo al recién condenado expresidente Jair Bolsonaro, a reunirse con él en Kuala Lumpur, Malasia, en lo que los medios brasileños han calificado como un “éxito inequívoco”.

Ambos, acompañados por asesores diplomáticos y económicos, sostuvieron un encuentro de más o menos 50 minutos, en el que abordaron sin rodeos la mayoría de...

Mauricio Murcia(05056)Hace 7 minutos
La discusión con Colombia es muy diferente no puede comparar con Brasil por qué son diferentes intereses y como usted lo dice Brasil es potencia y Colombia creen los gringos que es su colonia
Elsa(63035)Hace 16 minutos
Eso se llama tener dignidad e inteligencia.
