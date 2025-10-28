Pragmatismo o diplomacia: los únicos puntos de encuentro entre Trump y Lula

El presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva (d) durante una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - Ricardo Stuckert

En menos de un mes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pasó de afirmar tajantemente que ningún “gringo daría órdenes en Brasil”, tras las amenazas de aranceles de su par estadounidense, Donald Trump, en apoyo al recién condenado expresidente Jair Bolsonaro, a reunirse con él en Kuala Lumpur, Malasia, en lo que los medios brasileños han calificado como un “éxito inequívoco”.

Ambos, acompañados por asesores diplomáticos y económicos, sostuvieron un encuentro de más o menos 50 minutos, en el que abordaron sin rodeos la mayoría de...