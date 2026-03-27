Preocupación en Chile por ataque de estudiante con arma blanca que dejó una maestra muerta

Familiares esperan fuera del Instituto Obispo Silva Lezaeta mientras la policía monta guardia en la entrada después de que un estudiante armado atacara a compañeros y profesores en Calama. Foto: AFP - JULIAN VALDES

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Una inspectora de 59 años de un colegio de Calama, en la norteña región chilena de Antofagasta, murió tras ser atacada con un arma blanca por un estudiante en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, informaron este viernes las autoridades del país suramericano.

Según versiones preliminares, la agresión tuvo lugar durante la mañana en el patio del establecimiento educacional ubicado en la ciudad minera, poco más de 1.500 kilómetros al norte de la capital, en la que además resultaron heridos otros tres estudiantes y una funcionaria.

A través de un comunicado difundido a los medios locales, la institución educativa señaló que uno de sus alumnos “atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

“Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”, detalló el recinto.

Medios locales reportaron que la policía llegó al lugar y redujo al atacante, que posteriormente fue trasladado al hospital de la ciudad para constatar lesiones y luego pasar al control de detención correspondiente.

El colegio determinó la suspensión inmediata de las clases, además de la evacuación total de la comunidad escolar, incluidos estudiantes, profesores y personal administrativo.

Según la Encuesta sobre Violencia Escolar en Chile publicada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba en agosto de 2025, un 76 % a nivel nacional cree que la violencia escolar en ha aumentado, sólo un 36,6 % cree que los colegios son espacios seguros o muy seguros, y un 66,5 % cree que la responsabilidad de prevenir y contener esta violencia recae en los apoderados.

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