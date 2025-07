“Preocupaciones persistentes”: embajador (e) de EE. UU. advierte al gobierno de Petro

Presidente Gustavo Petro y John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. Foto: Joel_Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El jefe de misión de Estados Unidos en Colombia, John T. McNamara, afirmó este miércoles, al regresar al país “después de consultas exhaustivas en Washington”, que al Gobierno de EE.UU. le preocupan las palabras y acciones de las autoridades colombianas que, a su juicio, “ponen en riesgo la relación bilateral”.

McNamara, que fue llamado a consultas el pasado 3 de julio por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló en la cuenta de X de la embajada que ha regresado “con preocupaciones persistentes” de su Gobierno “sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano que ponen en riesgo la relación histórica, cercana y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países”.

McNamara afirmó que, desde el gobierno Trump seguirán trabajando por “frenar la migración ilegal, abordar los múltiples temas pendientes en nuestra relación comercial, contrarrestar el flujo de narcóticos hacia nuestras fronteras, llevar a los narcotraficantes ante la justicia y fortalecer la seguridad en toda la región”.

Vale la pena mencionar que, pese a lo dicho en el comunicado, no existe la migración ilegal. Naciones Unidas reconoce que si bien una persona puede tener una situación migratoria irregular (acorde a las normas de cada país), migrar no es un delito.

El embajador también afirmó que seguirán trabajando bajo el lema con el que Trump llegó a la Casa Blanca: Estados Unidos primero. Es decir, priorizarán los intereses de su país ante cualquier costo. Fue el mismo argumento que uso Marco Rubio, secretario de Estado, cuando anunció el cierre total de USAID:

“A pesar de las diferencias en nuestras políticas actuales, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial en América Latina. Nuestro objetivo es fomentar una relación más positiva en el futuro y continuar trabajando para que estadounidenses y colombianos estén más seguros, protegidos y sean más prósperos”, afirma el comunicado.

McNamara cierra afirmando que existe una “tendencia negativa” entre ambos países y que, a pesar de que su interés está en mantener y fortalecer la relación bilateral, necesitan del gobierno colombiano un ente “fuerte y colaborativo”.

Lea el comunicado de John McNamara completo:

Declaración del Encargado de Negocios John T. McNamara. pic.twitter.com/t7ZqyhtWjw — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) July 9, 2025

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com