Presidenta de México y “The New York Times” discrepan por reportaje sobre fentanilo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tachó el lunes de “poco creíble” un reportaje de The New York Times sobre la producción de fentanilo en un presunto laboratorio en pleno centro de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, cuna del homónimo cártel del narcotráfico. Al paso, salió el diario a defender el trabajo de sus reporteras.

En el artículo del diario neoyorquino las periodistas aseguran que entraron con trajes de protección tipo hazmat y máscaras de gas, pero el cocinero solo llevaba un cubrebocas quirúrgico, y él y su ayudante atendían un pedido de 10 kilogramos de fentanilo.

La mandataria comentó que este domingo “salió una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo” en el centro de Culiacán en medio de la pugna interna del Cartel de Sinaloa, que ha dejado más de 500 muertes desde el 9 de septiembre.

“No es muy creíble este reportaje por cómo se está presentando y lo vamos a demostrar científicamente. También que sean serios con la información que están dando, todos, los medios tienen esa responsabilidad y, particularmente, sobre temas tan delicados como el que se está presentando”, declaró en su conferencia matutina.

El diario estadounidense The New York Times, por su parte, rechazó el lunes las declaraciones de la presidenta de México. “The New York Times tiene absoluta confianza en nuestros reportajes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México”, señaló el periódico en sus redes sociales.

En el mensaje, la publicación aclaró que sus periodistas pasaron “meses” investigando la industria del fentanilo, además de que citaron oficialmente a funcionarios y exfuncionarios mexicanos sobre el tema y documentaron la operación de un laboratorio de fentanilo en Sinaloa, en el noroeste del país.

“Respaldamos plenamente la reportería”, zanjó el diario.

Sheinbaum insistió que el fentanilo no se produce de la manera en la que se muestra en el reportaje y aseguró que la Secretaría de Marina o el propio regulador Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) van a informar sobre los métodos de producción.

Además, criticó coberturas previas del periódico sobre el tema al mencionar un artículo publicado en febrero sobre investigaciones que no prosperaron de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) por presuntos sobornos del Cartel de Sinaloa que habría recibido la campaña del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Y cuestionó otro reportaje reciente del mismo medio sobre estudiantes mexicanos de química que reciben entre 800 y 1.000 dólares al mes por los grupos narcotraficantes para elaborar fentanilo más potente y encontrar una sustitución a los precursores químicos de Asia.

