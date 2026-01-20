Logo El Espectador
Mundo
América
Las “locuras del emperador”: 8 cosas que hizo Trump y no cubrimos lo suficiente

Mientras el mundo miraba las guerras y los aranceles, Trump transformó EE. UU. por dentro. Estas decisiones quedaron fuera de foco.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
20 de enero de 2026 - 12:13 p. m.
El presidente Donald Trump sostiene un modelo del Arco del Triunfo que planea instalar en la capital estadounidense.
El presidente Donald Trump sostiene un modelo del Arco del Triunfo que planea instalar en la capital estadounidense.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL

En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump puso al mundo de rodillas. Inició una guerra arancelaria; amenazó con anexarse varios territorios soberanos; condicionó los procesos de visado con decenas de naciones, incluso aliadas; intervino en guerras y sentó bases para polémicos acuerdos de paz, mientras autorizaba un récord de ataques militares en el extranjero (más que su antecesor, Joe Biden, durante todo su gobierno). Esto último mientras reclamaba como suyo el premio Nobel de Paz.

A nivel interno también se sintió el sacudón: marginó al...

@camilogomez8
Yanceli Verjan(wtdle)Hace 7 minutos
Y ustedes EE, hasta ahora se dan cuenta?
Dolores Colombia(e55c6)Hace 10 minutos
Y los uribestias quieren a ese hijo del demonio en Colombia
Enrrique(25171)Hace 15 minutos
Que no llore por el Nobel, ya tiene el "CORINA de Guerra"
diana carolina camargo pinzon(85842)Hace 24 minutos
Maravilloso y campeón presidente Trump que felicidad Dios haber mandado a este gran presidente, inculcando y empoderando los valores cristianos de occidente que estaba siendo socavado por el empobrecedor y fascista izquierdismo mundial, pero lo mas hermoso fue haber acabado con la narcodictadura de Maduro que es una bendición para Colombia, ahora los del régimen están en transición sin capacidad de hacer daño como antes
Celyceron(11609)Hace 26 minutos
Bueno, esta información nos permite conocer que el dictador tiene tiempo para minucias. No solo se ocupa de bombardear lanchas de pescadores y humillar pueblos enteros con sus ocupaciones.
  • José Luis Velásquez(77991)Hace 13 minutos
    El dictador no trabaja! Detrás del dictador están Stephen Miller, Russ Vaught, Steve Bannon y un sinnúmero de doctores Malito inventando todas estas atrocidades...
  • José Luis Velásquez(77991)Hace 13 minutos
    El dictador no trabaja! Detrás del dictador están Stephen Miller, Russ Vaught, Steve Bannon y un sinnúmero de doctores Malito inventando todas estas atrocidades...
