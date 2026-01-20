Las “locuras del emperador”: 8 cosas que hizo Trump y no cubrimos lo suficiente

El presidente Donald Trump sostiene un modelo del Arco del Triunfo que planea instalar en la capital estadounidense. Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL

En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump puso al mundo de rodillas. Inició una guerra arancelaria; amenazó con anexarse varios territorios soberanos; condicionó los procesos de visado con decenas de naciones, incluso aliadas; intervino en guerras y sentó bases para polémicos acuerdos de paz, mientras autorizaba un récord de ataques militares en el extranjero (más que su antecesor, Joe Biden, durante todo su gobierno). Esto último mientras reclamaba como suyo el premio Nobel de Paz.

A nivel interno también se sintió el sacudón: marginó al...