Primeras seis expulsiones de migrantes de De la Espriella: ¿por qué fueron expulsados?

Los seis primeros migrantes expulsados por De la Espriella. Foto: Migración Colombia

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La política migratoria del presidente Abelardo de la Espriella ya está en marcha. Este sábado se produjeron las primeras seis expulsiones de migrantes en Colombia: se trata de ciudadanos venezolanos que, según Migración Colombia, fueron expulsados después de las verificaciones correspondientes.

Según el comunicado, se trata de personas que “registraban reiteradas actuaciones contrarias a la convivencia y, en algunos casos, incumplían medidas administrativas vigentes”. Tres de ellos fueron identificados en Bucaramanga y los tres restantes, en San Gil.

“Cuando corresponde, ejercemos la autoridad migratoria para que estas personas salgan del territorio nacional, siempre en el marco de nuestra misionalidad y en cumplimiento de las normas migratorias vigentes”, afirmó el director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria.

Según las nuevas autoridades de Migración Colombia, los ciudadanos extranjeros registraban conductas como consumir o portar determinadas sustancias en lugares donde está prohibido, producir ruidos que molesten a otras personas o realizar acciones que pongan en riesgo la seguridad de terceros. Citan como motivo de expulsión las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

“Colombianos primero”

Las nuevas autoridades migratorias, en cabeza de Castañeda, siguen las directrices de De la Espriella, quien ordenó en agosto “localizar a los inmigrantes ilegales”. En su anuncio de “colombianos primero”, el presidente Abelardo de la Espriella dejó atrás más de una década de política migratoria en Colombia, marcada por su condición de país receptor y por un historial de regularización de esta población que se remonta, al menos, a los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

Vale la pena recordar que ninguna persona pierde sus derechos humanos ni se convierte en delincuente por estar en un país sin los permisos requeridos. El propio organismo de las Naciones Unidas para las migraciones (OIM) rechaza esta categoría y cataloga este tipo de situaciones como “migrantes irregulares” o “migrantes indocumentados”.

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