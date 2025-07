Protestan en CDMX por gentrificación; increparon a Luisito Comunica en la marcha

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado viernes 4 de julio por la tarde, cientos de personas marcharon en Ciudad de México para protestar contra el aumento del costo de vida en barrios como Roma, Condesa y Juárez. Los manifestantes denunciaron que la llegada masiva de extranjeros, sobre todo estadounidenses que trabajan a distancia, ha encarecido los alquileres y desplazado a vecinos locales. La protesta terminó con destrozos y fuertes reclamos, incluso contra figuras públicas como el influencer Luisito Comunica.

🔑Las claves de la gentrificación en CDMX (por si tiene afán)

Se estima que unas 100,000 personas son desplazadas anualmente de la Ciudad de México debido a la imposibilidad de pagar la vivienda.

El fenómeno de la gentrificación, la transformación urbana que desplaza a los residentes de bajos ingresos de sus barrios originales, afecta especialmente barrios como Roma, Condesa y Juárez.

En colonias como la Roma y Condesa, la renta mensual puede alcanzar ahora los US$700, un precio inasequible para muchos residentes.

Por eso, los residentes exigen frenar la especulación inmobiliaria que ha inflado los precios.

Se reportaron destrozos en al menos 15 negocios.

El Gobierno local se pronunció y pidió evitar la xenofobia.

El influencer Luisito Comunica fue increpado por los manifestantes.

👉 ¿Por qué importa la discusión sobre la gentrificación?

La protesta visibiliza el choque entre el turismo internacional y los derechos de vivienda en zonas urbanas. Lo que para unos es una ciudad atractiva, para otros representa la pérdida de su hogar.

México alberga una quinta parte de los cinco millones de expatriados que contabilizaba en 2023 la Asociación de Estadounidenses Residentes en el Extranjero. En medio de este crecimiento, el malestar social se agudiza. La marcha ocurre mientras Donald Trump endurece su retórica antiinmigrante, lo que genera una paradoja incómoda entre los flujos migratorios de ambos países.

Le recomendamos: Fachada histórica de Las Nieves revive en la Séptima en medio de tensiones urbanas

🎤 Lo que dicen sobre la gentrificación en México

César Cravioto, secretario de Gobierno de Ciudad de México, informó que se causaron daños a 15 comercios y a instalaciones públicas.

En entrevista con Milenio, el funcionario calificó la manifestación como violenta y dijo que tuvo expresiones xenófobas “semejantes a las que migrantes mexicanos han sufrido en otros países”. Aunque reconoció el derecho a manifestarse, añadió que “siempre hay formas de negociar, de sentarse a la mesa”.

📌 El contexto: la marcha contra la gentrificación en CDMX

La manifestación comenzó en Parque España y recorrió calles de la colonia Condesa. “¡Fuera gringos!” y “México para los mexicanos” fueron algunas de las consignas que se leían en pancartas o se escuchaban entre los manifestantes, en su mayoría jóvenes. La movilización terminó en Paseo de la Reforma con destrozos en al menos 15 comercios, grafitis y enfrentamientos menores.

Vea también: Buscan ayuda para dejar las drogas, pero el narco los persigue

🔍 Luisito Comunica increpado por los manifestantes

El influencer fue reconocido entre los asistentes a la protesta. “Me gritaron ‘Fuera Luisito, tú también eres parte del problema’”, contó. Aunque algunos lo saludaron, otros lo enfrentaron con agresividad, por lo que tuvo que retirarse con ayuda policial. “Sí, soy parte de ese problema… y de todos los problemas”, dijo más tarde en redes.

"Luisito Comunica":

Porque el influencer fue insultado durante una marcha contra la gentrificación en la CDMX.



Algunos aseguraron en la protesta que él era parte del problema. pic.twitter.com/KpkpsHtFHM — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 5, 2025

No hay anuncios de medidas oficiales, pero la presión social por una regulación a los alquileres y protección de los residentes locales va en aumento.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com