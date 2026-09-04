04 de septiembre de 2026 - 12:26 a. m.
Protestas en Chile contra las reformas de seguridad de José Antonio Kast
Cientos de manifestantes chocaron este jueves 3 de septiembre con la policía en el centro de Santiago de Chile, en una protesta contra un paquete de reformas de seguridad propuesto por el presidente ultraderechista José Antonio Kast y muy criticado por opositores y oficialistas.
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