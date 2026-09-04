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04 de septiembre de 2026 - 12:26 a. m.

Protestas en Chile contra las reformas de seguridad de José Antonio Kast

Cientos de manifestantes chocaron este jueves 3 de septiembre con la policía en el centro de Santiago de Chile, en una protesta contra un paquete de reformas de seguridad propuesto por el presidente ultraderechista José Antonio Kast y muy criticado por opositores y oficialistas.

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Reformas de seguridad Chile

 

Lalo Parrarro(70277)Hace 58 minutos
A estos malnacidos nazis extremoderechosos ya se les ven las costuras. El de aquí que ponga en remojo su maquillaje de therian.
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