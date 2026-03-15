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15 de marzo de 2026 - 07:13 p. m.

Protestas en Cuba: asaltan sede del Partido Comunista por apagones y escasez

Una sede provincial del Partido Comunista en Cuba, el único autorizado en el país, fue asaltada el sábado por manifestantes indignados por los prolongados apagones y la falta de alimentos, un hecho inusual en medio del creciente descontento social en la isla.

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Agencia AFP

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Gilberto R.M.(54899)Hace 39 minutos
No hay duda: La Derecha Internaciona es la que está alimentando el TERRORISMO .
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