Protestas en Ecuador: ¿puede el estado de excepción calmar la indignación social?

Cientos de estudiantes universitarios protestaron contra la eliminación del subsidio al diésel en Quito (Ecuador). Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

En Ecuador, la eliminación del subsidio al combustible diésel llevó a que miles de personas se manifestaran en contra de esta medida y de la inseguridad que enfrentan en las avenidas por robos y extorsiones. Los manifestantes bloquearon vías, incendiaron objetos e impidieron la entrada y salida de personas que transitaban por allí.

Ante esta reacción, el presidente Daniel Noboa declaró, este martes 16 de septiembre, el estado de excepción en siete provincias debido a una “grave conmoción interna”. El decreto regirá por 60 días para las...