No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Protestas en Ecuador: ¿puede el estado de excepción calmar la indignación social?

La eliminación del subsidio al diésel provocó protestas en Ecuador. El estado de excepción de Noboa genera fuertes críticas y temores democráticos.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
17 de septiembre de 2025 - 11:11 p. m.
Cientos de estudiantes universitarios protestaron contra la eliminación del subsidio al diésel en Quito (Ecuador).
Cientos de estudiantes universitarios protestaron contra la eliminación del subsidio al diésel en Quito (Ecuador).
Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

En Ecuador, la eliminación del subsidio al combustible diésel llevó a que miles de personas se manifestaran en contra de esta medida y de la inseguridad que enfrentan en las avenidas por robos y extorsiones. Los manifestantes bloquearon vías, incendiaron objetos e impidieron la entrada y salida de personas que transitaban por allí.

Ante esta reacción, el presidente Daniel Noboa declaró, este martes 16 de septiembre, el estado de excepción en siete provincias debido a una “grave conmoción interna”. El decreto regirá por 60 días para las...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Ecuador

Daniel Noboa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar