Protestas en México a horas del Mundial 2026: familiares de desaparecidos se manifiestan

Casi un millar de personas, la mayoría familiares de desaparecidos, se manifestaron la noche del miércoles cerca del estadio Azteca de Ciudad de México, donde al mediodía del jueves arranca el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026. La policía capitalina implementó un cerco policial que mantuvo a la columna a poco más de un kilómetro de los accesos al estadio Azteca, que espera recibir aficionados desde temprana hora.