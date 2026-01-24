Logo El Espectador
24 de enero de 2026 - 04:14 p. m.

Protestas en Minneapolis contra las redadas antiinmigración tras detención de un niño

Miles de personas desafiaron este viernes las bajas temperaturas en Mineápolis para protestar contra las masivas redadas antiinmigración del gobierno de Estados Unidos, y varios negocios cerraron sus puertas en medio de la indignación por la detención de un niño de cinco años.

Agencia AFP

