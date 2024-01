Puentes y túneles en Nueva York fueron bloqueados por protestas a favor de Palestina

Manifestantes a favor de Palestina cerraron el puente de Brooklyn. El grupo, que exigió un alto al fuego en los combates entre Israel y Hamás en Gaza, además de que pidió que Estados Unidos deje de enviar armamento al Estado judío, se unió a otros más para detener brevemente el tráfico en numerosos puentes de Nueva York. Foto: Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

La ciudad de Nueva York fue escenario de una seria de protestas a favor de Palestina. Quienes se unieron a la jornada bloquearon las entradas al túnel Holland y a los puentes de Brooklyn, Manhattan y Williamsburg, en plena hora pico, con la intención de exigir un alto al fuego en la Franja de Gaza, justo cuando se cumplen tres meses desde que Hamás perpetró el ataque sorpresa contra Israel.

Según reportes de la prensa local, como The New York Times, las personas se reunieron en el túnel Holland alrededor de las 9:30 a. m. y enarbolaron una bandera palestina, así como pancartas que decían “levantar el asedio a Gaza” y “fin de la ocupación”. En paralelo, un grupo de manifestantes con chalecos fluorescentes y máscaras se tomaron del brazo y desviaron los autos de la rampa de salida. Algunos fueron arrestados, otros gritaban “Palestina libre”.

Algo similar se vivió en los puentes mencionados, pues la manifestación respondió a un esfuerzo coordinado. Según los informes de la Policía, las personas se reunieron en City Hall Park durante la madrugada del lunes, antes de dispersarse en grupos más pequeños. Mon Mohapatra, de 30 años, desde el puente de Brooklyn, le dijo al diario estadounidense que los organizadores representaban a varios grupos, incluido el Movimiento Juvenil Palestino, Al-Awda: La Coalición Palestina por el Derecho al Retorno, los Socialistas Democráticos de América, la Voz Judía por la Paz y otros más.

“Estamos tratando de mostrar cómo se siente estar atrapado en una ciudad de la que no puedes salir”, agregó Mohapatra. Algo similar afirmó Olivia Levine, actriz y escritora de 31 años, a la AFP: “Es importante porque necesitamos un alto al fuego. Es importante perturbar la actividad diaria para hacer ver lo importante que es terminar el asedio en Gaza. Esperemos que se intensifiquen las acciones. Hay que reforzar la actividad cotidiana para garantizar el alto al fuego y el fin de la ocupación. Esto es solo el principio”. Tan solo en el puente de Brooklyn, los manifestantes se ataron a neumáticos, sillas y entre sí. Desde allí, Olivia Walsh, citada por The New York Times, agregó: “Estamos aquí tratando de tomar medidas más directas porque nada está cambiando. Estaremos aquí afuera hasta que los niños dejen de morir”.

En medio de las demostraciones, un peatón que no quiso dar su nombre, citado por la AFP, comentó: “Todos estos pro palestinos olvidan lo que hizo Hamás (...) No pueden esperar que Israel no tome represalias”. De hecho, en ocasiones anteriores, Nueva York ha sido también escenario de protestas en respaldo al Estado judío, donde murieron cerca de 1.200 personas y alrededor de 240 fueron tomadas como rehenes. En la Franja de Gaza, las autoridades, controladas por el grupo islamista desde el 2007, estiman que unas 23.000 han fallecido en medio de los bombardeos de Israel.

