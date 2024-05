Pulitzer: New York Times y Washington Post lideran, con tres premios cada uno

Universidad de Columbia, en Nueva York. Foto: Flickr-Ken Lund

Los periódicos The New York Times y The Washington Post lideraron las categorías periodísticas de los prestigiosos Premios Pulitzer 2024 con tres galardones cada cabecera durante una edición que estuvo marcada por la guerra en Gaza.

La Junta de estos premios, pertenecientes a la Universidad de Columbia (Nueva York), concedió una mención especial a la “valiente labor” de los periodistas palestinos que cubren el conflicto en la Franja de Gaza, así como a sus colegas fallecidos mientras trabajaban informando en primera línea del devenir de la guerra.

Asimismo, en el apartado de ‘periodismo internacional’, el reconocimiento recayó en la redacción de The New York Times por su “amplia y reveladora” cobertura del “ataque letal” de una facción del grupo islamista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre y por sus informaciones sobre “los fallos de los servicios de inteligencia israelíes y la mortífera respuesta del Ejército israelí en Gaza”.

El reputado diario neoyorquino también se impuso en el apartado de ‘Periodismo de investigación’ gracias a una serie de reportajes escritos por la periodista Hannah Dreier sobre el trabajo infantil en EE. UU. y “las fallas gubernamentales que lo perpetúan”, según la organización.

Katie Engelhart, colaboradora de The New York Times, ganó el premio a mejor ‘Reportaje’ por su “imparcial retrato” y “sensibilidad” en la “batalla legal y emocional” de una familia que luchaba con los problemas de demencia de su progenitora.

En cuanto a The Washington Post, vio cómo su redacción vencía en el apartado de ‘Reportaje Nacional’ (EE. UU.) por una investigación sobre el rifle semiautomático AR-15, utilizado a menudo en los tiroteos masivos estadounidenses. Este premio fue compartido con Reuters por una “reveladora” serie de reportajes que rendía cuentas al “negocio automovilístico y aeroespacial” de Elon Musk.

The Washington Post también prevaleció en la categoría de ‘Opinión’ por las columnas de Vladimir Kara-Murza, “escritas con gran riesgo personal desde su celda, en las que advierte de las consecuencias de la disidencia en Rusia”. Y en ‘Editorial’ por una serie sobre cómo los regímenes autoritarios usan las nuevas tecnologías para reprimir a sus opositores.

Investigación sobre el Supremo de EE. UU., premio al Servicio público

Una de las categorías principales de los Premios Pulitzer es la de ‘Servicio público’ y ahí este año triunfó el medio ProPublica por un reportaje sobre el Tribunal Supremo de EE. UU. en el que se documentaban vínculos e intentos de soborno a los magistrados por parte de un grupo de multimillonarios.

Durante la introducción a estos premios, la organización resaltó el "crucial" oficio periodístico en "momentos difíciles, en los que se perdieron 3.000 puestos de trabajo" y "4.000 libros fueron censurados" solo el año pasado.

Asimismo, Neil Brown, uno de los miembros de la Junta, aprovechó para hacer un guiño a la universidad de la que dependen los Premios Pulitzer tras dos semanas de represión policial en la propia Columbia por protestas estudiantiles pro-Palestina.

“El periodismo está amenazado. En los campus universitarios, en las capitales de los Estados y hasta en los consejos escolares locales. Se bloquea a los periodistas para frustrar su labor informativa independiente”, dijo Brown, que aprovechó su alocución para pedir la liberación de Evan Gershkovich, colaborador de The Wall Street Journal encarcelado en Rusia por supuesto espionaje.

Entre el resto de apartados, también destaca el premio para el medio local 'Lookout Santa Cruz', de California, en 'Última hora' ('breaking news', en inglés) por la cobertura de unas inundaciones el año pasado; o el Pulitzer para Sarah Stillman (The New Yorker) en 'Periodismo Explicativo' por una serie sobre las consecuencias jurídicas del delito de asesinato en la población afroamericana.

The New Yorker también ganó en la categoría relativa al periodismo con ilustraciones o viñetas por una historia visual de la colaboradora Medar de la Cruz sobre la cárcel Rikers Island (Nueva York) con dibujos en blanco y negro que “humanizaron a los reos”.

En lo relativo a fotografía, Reuters se llevó el Pulitzer de fotografías de ‘Última hora’ por su cobertura también del 7 de octubre en Gaza y de la primera semana de contraofensiva israelí; mientras que Associated Press hizo lo propio con en ‘reportaje fotográfico’ por retratar el camino de la emigración colombiana en su objetivo de llegar a EE. UU.