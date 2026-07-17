¿Qué entiende la Casa Blanca por terrorismo de extrema izquierda y por qué preocupa su plan?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a un discurso a la nación del presidente estadounidense Donald Trump. Foto: EFE - SAUL LOEB / POOL

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El Gobierno de EE.UU. anunció este jueves que restringirá la concesión de visados a “miembros de grupos terroristas de extrema izquierda”, una decisión en línea con la agenda de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que en las últimas semanas redobló sus ataques contra un supuesto resurgir del comunismo dentro y fuera del país.

El anuncio se realizó en el marco de una reunión ministerial multilateral sobre terrorismo político celebrada en Washington, que ha presidido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Aseguró que Cuba contribuyó a forjar la extrema izquierda en el país y el continente: “La vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras”.

La reunión, de la que forman parte países del hemisferio occidental, Europa y Asia, se convocó para abordar lo que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera un resurgimiento internacional del “terrorismo político de extrema izquierda” en distintas partes del mundo.

“El terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento”, explicó Rubio.

El secretario de Estado realizó un repaso de algunos episodios violentos a lo largo de la historia y aseguró que “la violencia de izquierda no solo fue justificada; fue tratada como algo sacrosanto, una categoría protegida en sí misma”.

“Puede adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y la época. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma. Se trata de un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad”, denunció.

Rubio dedicó parte de su discurso a criticar el comunismo: “Una de las críticas que a veces se escuchan sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría pero nunca funciona en la práctica. En realidad, eso no es cierto. El comunismo no suena bien ni siquiera en teoría”, añadió.

Según el Departamento de Estado, “el terrorismo antigubernamental de extrema izquierda es ahora responsable de más ataques y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica”.

¿De qué van las restricciones de visado de “extrema izquierda”?

Las restricciones anunciadas van dirigidas “a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”, según un comunicado del Departamento de Estado.

El texto añadió que “esta política protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de otro modo a redes terroristas de extrema izquierda”.

Las restricciones, que no se detallaron, afectan también “a redes violentas y delictivas afines” y busca cerrar sus “vías de acceso mediante visas que estos grupos explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense”.

El documento tampoco especifica el nombre de ningún grupo en concreto, aunque el Gobierno Trump ha puesto en la mira a Antifa (una organización que en realidad está muy descentralizada y que carece de jerarquía) y a grupos supuestamente afines en Europa, como los griegos Justicia Proletaria Armada y Autodefensa Revolucionaria de Clase o el alemán Antifa-Ost.

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