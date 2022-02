¿Qué es el título 42 y por qué Joe Biden apoya esta política migratoria?

Migrantes haitianos cruzando el Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México, en enero de 2022. Foto: Agencia EFE

Donald Trump siempre quiso cerrar la frontera de su país con México y con el resto del mundo, y lo intentó creando un muro. Al final, de cierta forma, sí pudo cumplir su sueño de prohibirle la entrada a los migrantes a Estados Unidos. Si bien no pudo cerrar la frontera, ni construir un muro en su totalidad, sí pudo sacar a los migrantes y refugiados que entraban a su país mediante el título 42.

Pero, ¿qué es el título 42?

En marzo 20 de 2020, al comienzo de la pandemia del COVID-19, el entonces presidente Donald Trump anunció a su país y al mundo que a partir de ese momento Estados Unidos podía expulsar a los migrantes y a quienes buscaban asilo en su territorio y devolverlos a sus países de origen. Estas expulsiones fronterizas se iban a llevar a cabo bajo una ley de salud de Estados Unidos, bajo la sección 265 del título 42.

Pese al cambio de administración, el nuevo presidente, Joe Biden, ha seguido usando esta medida migratoria y hasta el momento se han expulsado más de 1 millón de personas del país.

Esta política migratoria fue realizada, en teoría, bajo la orden del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, quienes alegaron que esta orden era necesaria para proteger al país desde una perspectiva de salud pública. Sin embargo, varios informes públicos reportan que el título 42 provino del Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca, que estaba bajo las órdenes de Donald Trump.

Según estos reportes públicos, los científicos de la CDC se opusieron a esta nueva normativa, aduciendo que no existía evidencias en la salud pública para respaldarlo. Hasta el momento, expertos que no pertenecen a esta institución siguen argumentando lo mismo: no existe la necesidad de rechazar a los refugiados y migrantes y regresarlos a sus países de origen. No obstante, el gobierno de Joe Biden sigue insistiendo en que sí lo es, bajo el argumento de salud pública.

Le puede gustar: Este era el líder del Estado Islámico que murió en Siria, ¿qué viene para ISIS?

¿Qué dice la ley?

Por otro lado, pese a la insistencia del actual presidente de continuar recurriendo a esta normativa migratoria, los tribunales federales la han rechazado. Varios jueces han indicado que la ley de este país no permite las expulsiones. Además, estas leyes solo le permiten al gobierno el poder de rechazar a personas que no han ingresado al país o imponer cuarentena a quienes ya estén dentro del territorio estadounidense.

¿Cómo fue implementada?

Al comienzo de la pandemia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos creó un reglamento de emergencia para ser implementado bajo la ley de la salud, en la sección 265, título 42, la cual le prohíbe el ingreso al país a cualquier persona que el director considere que es “un grave peligro, ya que puede introducir una enfermedad transmisible a los Estados Unidos”. Esta normativa permite que cualquier oficial de aduanas y los agentes de la Patrulla Fronteriza implementen esta y cualquier otra orden emitida por la CDC.

Desde que esta nueva política migratoria fue efectuada ha sido modificada por la nueva administración de Joe Biden y en su mayoría solo exime a los menores sin acompañantes que llegan al país. Así las cosas, el resto de personas que solicitan asilo o que no tienen un estado migratorio regulado son devueltos a sus países de origen.

Vea también: Los 3.000 soldados de EE. UU. en Europa del Este son “pasos destructivos”: Rusia

¿Qué ha pasado en la frontera?

La Patrulla Fronteriza empezó a enviar a los migrantes hacia México, donde eran expulsados en el puerto de entrada más cercano. A ellos les decían que caminaran de regreso, despojándolos de su equipaje y sus pertenencias.

Las personas que no son enviadas hacia México son detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), desde donde son enviados hacia sus países de origen sin brindarles la oportunidad de pedir asilo. Desde que fue instaurada esta medida, miles de familias haitianas, que solicitaban asilo, fueron enviadas de regreso hacia Haití. Estos vuelos fueron brevemente interrumpidos gracias a los reclamos hechos por los ciudadanos y miembros defensores de los derechos humanos, después de que Biden se posesionara en la Casa Blanca. Sin embargo, los vuelos fueron restablecidos en septiembre y más de 7.000 haitianos solicitantes de asilo fueron expulsados del país.

De hecho, antes de prohibir la expulsión de niños no acompañados, esta normativa expulsó casi 16.000 niños del país, pese a que existen leyes que requieren que el gobierno proteja a los niños que llegan a la frontera sin un padre o tutor legal.

Hasta finales de agosto de 2021, la Patrulla Fronteriza llevó a cabo más de 1,13 millones de expulsiones. Desde abril de 2020 hasta agosto de 2021, el 60.5 % de los encuentros en la frontera entre Estados Unidos y México condujeron a una expulsión, de acuerdo con el Consejo de Inmigración Americano.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.