¿Qué es ICE? 4 preguntas clave para entender esta agencia migratoria de EE. UU.

La agencia migratoria Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), con más de 20.000 agentes y un presupuesto de 9.000 millones de dólares, ha intensificado sus operativos bajo el gobierno de Donald Trump. En su segundo mandato, las detenciones diarias han aumentado drásticamente, afectando incluso a inmigrantes sin antecedentes penales.

¿Qué es ICE?

Es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Es parte del Departamento de Seguridad Nacional que opera desde el año 2003, y se crea como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 hacia las Torres Gemelas.

Hace parte de la iniciativa estadounidense de tener una agencia de control inmigratorio con el poder de arresto inmediato las personas con estatus den permanencia irregular en el país.

Según su página oficial, su misión principal es “promover la seguridad nacional y la seguridad pública a través de la aplicación penal y civil de las leyes federales que rigen el control fronterizo, las aduanas, el comercio y la inmigración”.

¿Qué tan grande es?

Con más de 20.000 agentes y personal de apoyo, su presupuesto anual es de aproximadamente 9.000 millones de dólares, datos del año fiscal 2024, que se reparten entre tres direcciones operativas: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) y la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA). Una cuarta dirección, Gestión y Administración (M&A), apoya a las tres ramas operativas para impulsar la misión del ICE.

¿A quiénes buscan?

ICE busca a personas que se encuentran irregularmente en los Estados Unidos o que están sujetas a deportación. Se utiliza el término “alien” para referirse a un extranjero que no es ciudadano ni nacional de los Estados Unidos. Los “alien” pueden ser inmigrantes o no inmigrantes, y pueden estar documentados o indocumentados.

Buscan el arresto y la deportación de extranjeros que “amenazan la seguridad de las comunidades de nuestra nación y la integridad de las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Se centra en la identificación, el arresto y la deportación de extranjeros encarcelados a nivel federal, estatal y local, así como de extranjeros delincuentes en libertad”, según ICE.

Buscan a inmigrantes indocumentados, inmigrantes no autorizados e inmigrantes irregulares. También los no ciudadanos que han sido autorizados para vivir permanentemente en Estados Unidos. En cambio, los extranjeros residentes permanentes legales, o titulares de tarjetas verdes, no corren riesgo de ser deportados.

¿Qué está cambiando con el gobierno Trump?

Hasta el final del año fiscal de 2024, las operaciones de control y deportación del ICE realizaron 113.431 arrestos administrativos, lo cual supone unos 310 arrestos al día.

Ahora, Stephen Miller, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional, dijo que usarán “todo el poder de las fuerzas federales bajo el mando y dirección del presidente Trump para salvar a este país de esta ocupación”.

Miller deja las declaraciones como respuesta hacia una referencia de Trump: “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque. Nuestra frontera sur está invadida por cárteles, bandas criminales, terroristas conocidos, traficantes de personas, contrabandistas, hombres en edad militar no investigados provenientes de adversarios extranjeros y narcóticos ilícitos que dañan a los estadounidenses, incluido Estados Unidos”, dice en una orden ejecutiva.

En lo que va del segundo periodo presidencial de Donald Trump, se han reportado hasta 1.200 arrestos en un mismo día, de los cuales casi la mitad de los detenidos no tienen antecedentes penales.

