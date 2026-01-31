Logo El Espectador
31 de enero de 2026 - 03:00 p. m.

Qué es ICE en Estados Unidos, qué poder tiene y por qué atraviesa una etapa difícil

Con miles de millones en presupuesto, facultades ampliadas y una creciente lista de muertes bajo custodia, ICE enfrenta una crisis de legitimidad que expone los límites del control migratorio en Estados Unidos.

Unidad de Video

Laura Henao Arévalo

Laura Henao Arévalo

Hugo Santiago Caro

Hugo Santiago Caro

