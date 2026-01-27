Logo El Espectador
Mundo
América
ICE en Estados Unidos: qué es, cuál es su poder y por qué enfrenta una crisis

El origen y expansión de ICE en Estados Unidos ayudan a entender sus abusos y el rechazo social que enfrenta hoy.

Laura Henao Arévalo
27 de enero de 2026 - 10:58 p. m.
Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. observa una protesta cerca del lugar donde agentes federales mataron a un hombre en Minneapolis durante un operativo migratorio.
Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvió al centro del debate público tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de sus agentes y la detención de menores de edad en Minnesota.

Más allá de estos casos, el foco está en el poder que ha acumulado la agencia desde su creación en 2003, cuando nació bajo la lógica de la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre. Su origen y su expansión ayudan a explicar por qué ICE genera hoy una creciente desconfianza y...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
conrado urrego(xybxp)Hace 17 minutos
Guerra con desproporción.
