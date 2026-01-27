ICE en Estados Unidos: qué es, cuál es su poder y por qué enfrenta una crisis

Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. observa una protesta cerca del lugar donde agentes federales mataron a un hombre en Minneapolis durante un operativo migratorio. Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvió al centro del debate público tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de sus agentes y la detención de menores de edad en Minnesota.

Más allá de estos casos, el foco está en el poder que ha acumulado la agencia desde su creación en 2003, cuando nació bajo la lógica de la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre. Su origen y su expansión ayudan a explicar por qué ICE genera hoy una creciente desconfianza y...