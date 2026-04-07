¿Qué es la Enmienda 25? El mecanismo constitucional que piden invocar contra Trump

El presidente Donald Trump ha dicho que puede destruir todos los puentes y plantas energéticas de Irán en "cuatro horas". Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

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Desde que inició la guerra en Oriente Medio, cada vez más figuras de la política estadounidense han pedido con fuerza la ejecución de la Enmienda 25 de la Constitución de EE. UU., a la vez que el presidente Donald Trump continúa elevando sus amenazas en redes sociales sobre Irán.

El republicano ha dicho que si no se reabre el Estrecho de Ormuz para este martes a las 7 p. m. (hora de Colombia), “una civilización entera morirá esta noche”. Algunos temen que, debido a ese lenguaje, el lanzamiento de armamento nuclear esté contemplándose como una opción cada vez más real.

“¡Abran el maldito Estrecho, bastardos locos, o vivirán en el Infierno!“, insistió Trump el domingo.

Las declaraciones ocurren tras semanas de hostilidades y bombardeos que ya han afectado objetivos civiles y han elevado los precios de la energía a nivel global. Ante el creciente temor de que Trump escale más la guerra, bien sea con el uso de armamento no visto en décadas o enviando tropas a territorio iraní, decenas de congresistas buscan ejecutar la Enmienda 25, una herramienta diseñada para remover a un mandatario que no sea capaz de cumplir con sus deberes. Sin embargo, esto no es nada fácil.

“La Enmienda 25 tiene un enfoque limitado (para casos) en los que un presidente es física o mentalmente incapaz de hacer su trabajo”, explicó Michael J. Gerhardt, profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Norte, a la PBS. “No es un remedio para la mala conducta que el presidente pueda haber cometido”, agregó.

Un mecanismo de remoción y su funcionamiento

Ratificada en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy, la Enmienda 25 establece las reglas de sucesión presidencial. Las primeras tres secciones se han usado para nombrar vicepresidentes o transferir el poder temporalmente por cirugías médicas. La Sección 4, que es la que hoy se discute, permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren por escrito que el presidente es “incapaz de ejercer los poderes y deberes de su cargo”, por lo que debe ser retirado.

Esto lleva al gabinete a un dilema sobre cómo interpretar una posible orden de bombardeo masivo a Irán. La Casa Blanca y el gabinete han dicho que Trump está en buen estado de salud y en plenitud de sus capacidades mentales, por lo que, según los aliados del presidente, no hay razón para invocar esta herramienta.

Según Joel K. Goldstein, profesor emérito de la Universidad de Saint Louis, en declaraciones recogidas por PBS, “el historial deja claro que la Sección 4 no fue pensada como un medio para destituir al presidente simplemente porque tome una decisión impopular”.

Así, la orden de bombardear Irán puede ser interpretada como una decisión política errónea, lo que da para ser materia de un ’impeachment’, pero no para invocar la Enmienda 25.

Si, por el contrario, el gabinete cambia de parecer y lo considera la prueba definitiva de una “debilitación mental”, sí se puede aplicar la Sección 4. Sin embargo, luego de defender el estado mental de Trump por años, el costo político para los republicanos de asumir que el presidente no estaba en sus cinco sentidos sería enorme.

Ahora, si se invoca, el poder pasa inmediatamente al vicepresidente, quien en este caso es JD Vance. Sin embargo, el presidente puede reclamar su puesto enviando su propia declaración.

Si el gabinete insiste en su incapacidad, el Congreso debe decidir cómo actuar por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Este es un escenario sin precedentes en la historia estadounidense que, de nuevo, llevaría a una disputa bipartidista sobre la que no se tienen claros los votos para proseguir con el cambio de mando.

En el Senado, apenas un puñado de congresistas se ha opuesto a la guerra de Trump. En la Cámara, el apoyo a Trump es todavía más firme. El panorama para alcanzar los dos tercios en ambas cámaras no es el más optimista para la oposición.

¿Quiénes han pedido su invocación?

La presión proviene de diversos frentes. El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, afirmó que si estuviera en el gabinete, “pasaría la Pascua llamando a abogados constitucionales” ante el comportamiento “totalmente desquiciado” de Trump.

A este llamado se han sumado las representantes Yassamin Ansari y Melanie Stansbury, quienes argumentan que el mandatario es una amenaza para la seguridad nacional.

Incluso antiguos aliados han alzado la voz. Ty Cobb, exasesor legal de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, señaló en The Jim Acosta Show que el nivel de “insanidad y depravación” mostrado en los ataques nocturnos del presidente resalta la necesidad de actuar.

Por su parte, la excongresista Marjorie Taylor Greene criticó duramente la estrategia bélica, instando a la administración a intervenir en lo que llamó la “locura de Trump”.

Pero a pesar de los pedidos, la viabilidad política es escasa mientras Trump cuente con el respaldo sólido del vicepresidente Vance y de su gabinete.

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