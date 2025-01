¿Qué es la Ley IEEPA, la batería de sanciones que anunció Trump para Colombia?

El edificio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington Foto: AFP - SAUL LOEB

Casi seis anuncios de tajo hizo Trump para responder al cruce con el presidente Gustavo Petro, desatado por los dos vuelos que traerían colombianos deportados al país, y que el colombiano rechazó por las condiciones en las que venían los transportados.

Sin embargo, puede que la más complicada de las medidas que tomó es el aplicar la Ley IEEPA, de la que dijo aplicaría en su totalidad contra “tesorería, la banca y las finanzas”.

Pero, ¿de qué trata esta ley? La IEEPA permite al presidente activar una serie de severas sanciones económicas como congelar activos de individuos, empresas o entidades gubernamentales en Estados Unidos, restringir transacciones bancarias entre entidades de ambas países y bloquear acceso a alternativas de financiamiento internacional como el FMI y el Banco Mundial.

“La relación entre Colombia y Estados Unidos es clave para ambos países. Miles de colombianos residen allí, y el comercio, la inversión y la cooperación son esenciales para nuestro desarrollo. Este vínculo debe manejarse con serenidad y responsabilidad. Las diferencias deben resolverse por canales diplomáticos, sin afectar a los colombianos que viajan por estudio, trabajo o turismo”, dijo en su cuenta de X María Clara Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo y presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Según explicó Lacouture, la implementación podría tardar “semanas o meses, dependiendo de los procesos administrativos”.

“En la práctica, lo que significa que una persona estadounidense, que incluye no solo a las personas que se encuentran en Estados Unidos (ciudadanos, titulares de tarjetas verdes, ciudadanos extranjeros que se encuentran en el país), sino también (y lo que es más importante) a las personas jurídicas, no puede hacer negocios con personas que están en esa lista de sanciones. Y si poseen alguna propiedad de esas personas o entidades sancionadas, tienen que congelarla, lo que significa que esas personas sancionadas no pueden acceder a su propiedad”, explica el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Quien en la práctica aplicará esta ley contra el país o los funcionarios colombianos es el Departamento del Tesoro. No está claro si aplicará en su totalidad contra el Estado colombiano o sobre funcionarios particulares del gobierno de Petro, como anunció Trump que ocurrirá en sanciones de visados.

No es la primera vez que Trump se ampara en esta ley para asuntos de política exterior. De por sí la ley ha sido usada en asuntos con Irán, Corea del Norte, Venezuela y Rusia; pero Trump la ha empleado para amenazar a México en su primera administración con el fin de que frenaran el flujo de migrantes en la frontera sur y también amenazó con impedir a todas las empresas estadounidenses hacer negocios con China.

“Durante el (primer) gobierno de Trump, hubo usos específicos de la IEEPA que realmente plantean algunas de las preocupaciones que deben abordarse para que un futuro presidente no pueda abusar de esos poderes de esa manera”, escribió el Centro Brennan sobre esta ley y su uso por parte del presidente.

También la usó contra miembros de la Corte Penal Internacional que investigaban la posibilidad de crímenes de guerra en Afganistán.

