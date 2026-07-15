¿Qué está pasando con las Malvinas? Todo lo que hay que saber antes del Argentina-Inglaterra

Aficionados argentinos ondean una bandera de Maradona durante un "Banderazo" en Little Island, Nueva York, el 14 de julio de 2026, víspera de la semifinal del Mundial de la FIFA entre Argentina e Inglaterra. Foto: AFP - AFP

Inglaterra contra Argentina no es solo un partido de fútbol. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Ni en este ni en ninguno de los casos que se le asemejan. Porque cuando hay o hubo un conflicto de por medio, la dinámica cambia. Cuando los ingleses se enfrentan a los alemanes, por ejemplo, les recuerdan como pueden sus victorias en ambas guerras mundiales, así como su triunfo en el Mundial de 1966.

“Dos guerras mundiales y una Copa del Mundo”, cantan los aficionados ingleses cuando se enfrentan.

Ni qué decir de los cruces entre las selecciones de...