¿Qué hay tras la apertura del comercio cubano al capital extranjero?

El Estado aceptó su incapacidad para suplir las necesidades de la población, inmersa en una profunda crisis económica y de escasez de bienes. / AFP Foto: AFP - YAMIL LAGE

La semana pasada sucedió algo impensable hasta hace poco en Cuba: el gobierno socialista anunció que partir de septiembre permitirá la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, esto para, en palabras de la viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González, “reparar la compleja situación económica del país”.

La noticia es sin duda un quiebre histórico en el proceso cubano, pues en la década de los 60, el propio Fidel Castro afirmó que el comercio en manos privadas “terminaría con la Revolución”, y dio paso a la nacionalización, y algunas expropiaciones, de todas las tiendas, supermercados, plazas y empresas de importación y exportación que había en aquel entonces, para pasarlas a manos del Estado.

Ese mismo Estado que hoy no tiene liquidez y aceptó su incapacidad para suplir las necesidades de la población, inmersa en una profunda crisis económica y de escasez de alimentos, medicinas, productos básicos de hogar y combustibles para el transporte y la generación de energía. La situación es tan difícil que dentro de Cuba muchos dicen que volvió el ‘Periodo Especial’, aquella época posterior a la caída de la Unión Soviética que trajo carencias y dificultades extremas.

En 2022 la producción nacional ha decaído por falta de financiación, insumos y tecnología. Las tiendas estatales no tienen oferta, y lo que se encuentra “por la izquierda” (mercado clandestino) llega del exterior en las maletas de viajeros que venden los productos por hasta cuatro veces su precio inicial. El turismo, golpeado por la pandemia, apenas empieza a recuperarse. Las remesas que envían cubanos desde Estados Unidos, duramente castigadas por la administración Trump, no han vuelto a sus niveles anteriores, a pesar de algunas exenciones de Biden. El transporte sigue siendo el “viacrucis” de los cubanos, aunque lo tomen con humor. La reforma monetaria de 2021 eliminó el CUC, una de las tres monedas circulantes que causaban un enredo contable, para luego crear el MLC (Moneda Libremente Convertible), que equivale a un dólar aproximadamente, pero es virtual y se maneja mediante tarjetas emitidas por el Estado, que solo sirven para comprar en las tiendas en MLC y han causado una división entre quienes tienen y quienes solo tienen CUP (Peso Cubano) y no pueden comprar directamente en esas tiendas, contribuyendo así a la especulación y la inflación.

Le puede interesar: Cuba: un año entre el trauma, la persecución y la continuidad

Por su parte, el absurdo bloqueo o embargo de Estados Unidos también “aprieta la soga” al complicarle al Gobierno cubano la compra de productos en el exterior, lo que al final se traduce en estanterías y mercados sin mucho que ofrecer al comprador cubano, incluso, a aquel que tiene dólares.

La crisis es innegable y el Gobierno lo reconoce: “Hoy no hay modo de sustituir, por ejemplo, el trigo que se importa, siempre tendremos que importarlo, pero tenemos que financiar producciones nacionales como el arroz, el frijol, para dejar de depender un poco de las importaciones en el sector alimentario y otras industrias como materiales de la construcción”, sostuvo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, en medios estatales.

A todo lo ya descrito, hay que sumarle apagones de hasta 10 o 12 horas, que ocurren principalmente por la caída del suministro de diésel o petróleo de Venezuela y Rusia para las plantas térmicas, que producen el 90 % de la energía, y la falta de mantenimiento de dichas plantas, muchas de la era soviética, que fallan constantemente y cuyos repuestos ya no se fabrican. Por si fuera poco, un reciente incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, principal almacenamiento de combustible del país, redujo su capacidad a la mitad y dejó 16 muertos y más de un centenar de heridos. El futuro energético es tan oscuro que las propias autoridades cubanas han reconocido la urgencia de inversión extranjera en el sistema y la incapacidad de este para suplir la demanda, especialmente en las horas pico.

Sugerimos: Los 14 bomberos fallecidos en incendio de Matanzas, Cuba, no serán identificados

Toda esta compleja situación ha provocado un éxodo de jóvenes, en su mayoría, que se estima en más de 100.000 personas hacia Estados Unidos y Europa, y recurrentes protestas y marchas callejeras contra el Gobierno a lo largo y ancho de la isla. Y es en este contexto adverso que La Habana decidió abrir el comercio a la inversión extranjera.

Aunque en principio la iniciativa se ha celebrado afuera y dentro de la isla, existen muchas dudas entre la población y los posibles inversores. Yosmiel Quintana, un mecánico que trabaja en un taller por cuenta propia a las afueras de Guanabacoa, cree por ejemplo que la medida es necesaria, pero injusta. “Yo por ejemplo para conseguir una goma (llanta), debo acudir al mercado negro. Cada goma cuesta el equivalente a cuatro salarios mínimos en Cuba. ¡Así no hay quien progrese! Y eso que van a hacer lo debieron hacer hace 50 años, pero lo hacen ahora porque están ahogados, no tienen más que inventar. Lo que molesta es autoricen a extranjeros a invertir en Cuba, pero a los cubanos no. No permiten que resolvamos nuestros propios problemas”.

Sin embargo, tampoco los extranjeros tienen “vía libre”. Primero, los renglones para invertir son muy específicos. Por ejemplo, el comercio mayorista estará enfocado en la venta de materias primas, insumos, equipamiento y bienes que ayuden a la producción nacional, el suministro de alimentos, aseo de línea económica y la instalación de sistemas de generación de electricidad renovables, mientras que el minorista se encargará de suplir productos básicos a la población.

Segundo, las formas de asociación en cualquier caso estarán supeditadas al Estado cubano, principalmente bajo la modalidad de empresas mixtas, en la que el socio capitalista tiene un poco menos del 50 % y solo se encarga de llevar los productos, la contratación del personal, el transporte y almacenamiento serán gestionados por los cubanos. Para el comercio mayorista también se permitirán asociaciones económicas internacionales y empresas de capital 100 % extranjero, pero bajo condiciones muy especiales. Además, las compañías que ya hacen presencia en Cuba tendrán prioridad por encima de los nuevos capitales.

Es decir, a pesar de la urgencia, la “apertura” no es tan abierta. Raúl Rodríguez López, de 40 años, y quien vende materiales de construcción en un barrio de La Habana, desconfía de lo que se avecina. “Es otro invento del Gobierno. Lo van a permitir por un tiempo y luego empiezan las trabas como siempre. Al final, solo van a darles el chance a las empresas que ellos quieran, las de ellos mismos y sus amigos”.

Además, quien decida invertir en Cuba deberá enfrentarse antes al embargo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos, un entramado de leyes federales que castiga las relaciones comerciales con Cuba so pena de cerrarle las puertas al mercado, bancos e instituciones de ese país. Entonces deberán encontrar vías marítimas y áreas que puedan llevar la carga a Cuba y bancos internacionales que hagan allá, evitando siempre, que no tengan relación comercial con Estados Unidos.

Si el inversionista extranjero lograr llegar a este punto, finalmente se encontrará con un mercado distinto al del resto del planeta: burocrático, subsidiado, centralizado y restringido, con bajo poder adquisitivo y un Estado lleno de deudas. En cuanto a las ganancias, las ventas se harán, en principio y hasta que mejore la situación financiera, en MLC. Esto le permitirá al Estado cubano captar divisas y obtener liquidez, para a su vez comprar e importar bienes y productos básicos para las tiendas en CUP y la libreta.

Todavía existe mucha incertidumbre y habrá que esperar qué tipo de inversionistas se arriesgan con Cuba, socialista, la mayor de las Antillas, con una posición geográfica envidiable para el comercio internacional, pero que no se ha explotado, destino turístico por excelencia, donde habitan 11 millones personas y todavía hay mucho por hacer y desarrollar.

Por último, la decisión del Gobierno demuestra que Cuba tiene margen de maniobra para cambiar su economía, por encima y a pesar del bloqueo, al que culpan de casi todo. Y aunque no se vislumbre una revolución capitalista en el futuro cercano, puede suceder con el comercio algo similar a lo que ya pasó con la internet, los celulares y el dólar, restringidos unos y prohibidos otros durante años, cuando finalmente fueron permitidos, gota a gota inundaron y cambiaron el país.

* Magíster en Asuntos Internacionales.