¿Qué puede esperar Colombia de la sentencia en La Haya?

Concluidas las audiencias en La Haya, no basta sino esperar el fallo. Probablemente llegará en mayo de 2022, después de las elecciones presidenciales. Sin embargo, contrario a lo que erróneamente circula en la opinión, este es un asunto que no depende de las vicisitudes políticas internas —como tristemente, en ocasiones, ocurre en nuestra escena judicial nacional—, sino que suele ser bastante apegado a criterios estrictamente jurídicos. En un foro como la Corte Internacional de Justicia, las grandes sorpresas son poco comunes. Siendo un órgano judicial bastante ortodoxo y apegado a sus tradiciones, es posible intentar hacer algunas proyecciones —falibles, sin duda— de la eventual decisión.

Para nadie es un secreto que, de los dos casos pendientes con Nicaragua, el de Supuestas violaciones era el más difícil. En el de la Plataforma continental extendida —cuyas audiencias aún no se programan— las cartas están bastante abiertas en un escenario altamente técnico y probatorio. Pero el presente caso, es, sin duda, uno muy complicado desde el inicio y cualquier ganancia que se obtenga será gracias a la habilidad argumentativa de la defensa. Es de reconocer que ante el panorama oscuro de los hechos y el derecho que estaban sobre la mesa, la defensa fue decorosa. Se actuó dentro de lo jurídicamente posible. Políticamente seguirá siendo un misterio si fue o no una buena decisión el haber continuado apareciendo ante la Corte cuando se tuvo un fallo adverso en 2012, que Colombia no quería cumplir. Ahora, después de haber comparecido en todas las instancias y haber reconocido explícitamente la legalidad del fallo de 2012, sería bastante contradictorio no acatarlo.