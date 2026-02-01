Logo El Espectador
Los abusos de ICE y el rol de la protesta social en un momento sin precedentes en EE. UU.

Protestas en Estados Unidos por redadas y brutalidad de ICE reabren el debate sobre abuso de poder, democracia y resistencia ciudadana tras muertes en Minneapolis.

Laura Henao Arévalo
01 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.
Personas participan en una manifestación en rechazo a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) denominada "ICE Out For Good" este domingo, en Nueva York (Estados Unidos).
Personas participan en una manifestación en rechazo a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) denominada "ICE Out For Good" este domingo, en Nueva York (Estados Unidos).
Foto: EFE - Nora Quintanilla

La protesta social y la resistencia no son conceptos ajenos para los estadounidenses, mucho menos ahora que se ven envueltos en una coyuntura que los ha llevado de nuevo a las calles. El detonante fue la muerte de dos civiles a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en enero. Estas muertes, sumadas a las violentas redadas migratorias y la constante represión de las fuerzas federales, han encendido un nuevo movimiento social.

“Las protestas mantienen los abusos de poder de las autoridades en la frente del...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Gilberto R.M.(54899)Hace 23 minutos
Trump y sus malditos sabuesos están cavando sus propias fosas.
