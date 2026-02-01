Los abusos de ICE y el rol de la protesta social en un momento sin precedentes en EE. UU.

Personas participan en una manifestación en rechazo a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) denominada "ICE Out For Good" este domingo, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Nora Quintanilla

La protesta social y la resistencia no son conceptos ajenos para los estadounidenses, mucho menos ahora que se ven envueltos en una coyuntura que los ha llevado de nuevo a las calles. El detonante fue la muerte de dos civiles a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en enero. Estas muertes, sumadas a las violentas redadas migratorias y la constante represión de las fuerzas federales, han encendido un nuevo movimiento social.

“Las protestas mantienen los abusos de poder de las autoridades en la frente del...