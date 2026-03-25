Nicolás Maduro vuelve ante el juez: los escenarios ante un ambiguo panorama político

Nicolás Maduro y Cilia Flores siendo conducidos a su primera audiencia, el 5 de enero. Foto: EFE - Stringer

Este jueves, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la segunda audiencia del caso en el que se les acusa de cargos relacionados con narcoterrorismo. Ya el 5 de enero pasado, dos días después del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela que terminó en la captura del líder chavista y su compañera, la pareja se declaró no culpable.

La atención de la diligencia estaría sobre la petición de la defensa, a cargo de los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly, para que se...