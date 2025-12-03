¿Qué se sabe del doble ataque por parte de EE. UU. contra una supuesta narcolancha?

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: EFE - JEON HEON-KYUN / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Pentágono está en el centro de una polémica luego de que se supiera que militares estadounidenses atacaron dos veces una misma lancha, que transportaba a 11 personas en el Caribe.

La revelación de The Washington Post apuntaba a que el objetivo del segundo bombardeo, bajo órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, era rematar a los dos sobrevivientes tras el ataque.

Los hechos habrían ocurrido el 2 de septiembre.

¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos?

Tanto el Pentágono como la Casa Blanca han sostenido que el secretario Hegseth no dio la orden del segundo bombardeo y que tampoco sabía que había sobrevivientes.

En cambio han responsabilizado al almirante Frank Bradley, quien, según Kingsley Wilson, portavoz del Departamento de Guerra, cuenta con todo el respaldo del secretario Hegseth.

Durante su rueda de prensa, Wilson repudió el informe del Post, que había responsabilizado a Hegseth de la decisión y citado palabras del secretario que, según ella, nunca dijo, sin especificar cuáles.

“Fue un intento de perjudicar al secretario y al presidente, y la gente se dio cuenta. El artículo falso del Washington Post incluso atribuyó al secretario declaraciones totalmente inventadas. Nunca las dijo. Ese es el epítome de las noticias falsas”, señaló Wilson.

¿Qué han dicho sus críticos?

Legisladores tanto demócratas como republicanos han manifestado su preocupación por lo sucedido, e incluso se ha llegado a sugerir que podría tratarse de un crimen de guerra que debe ser investigado.

Por otro lado, Washington ha estado bajo la lupa al realizar este tipo de bombardeos bajo el argumento de combatir el narcotráfico. La falta de evidencia de las acusaciones y la ausencia de un debido proceso contra los señalados “narcoterroristas” han llevado a distintas voces, incluida la de Naciones Unidas, a calificar estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

La familia del colombiano Alejandro Carranza, uno de los asesinados en los ataques, ha presentado la primera denuncia formal contra Estados Unidos por estos hecho. Así lo hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Venezuela, por su parte, sostiene que el objetivo de esta presión militar, en marco de la cual Estados Unidos ha desplegado el 20 % de su flota naval en el Caribe, es el derrocamiento de Nicolás Maduro, por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 50 millones.

¿Qué se sabe de los ataques a las supuestas narcolanchas?

En una sesión informativa este martes, Wilson confirmó que el Departamento de Guerra ha liderado 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, ataques que han matado a un total de 82 personas.

Consultada por el tipo de drogas que supuestamente han llevado estas embarcaciones, Wilson no dio detalles, pero reiteró que el Pentágono tiene claro quiénes son, para quién trabajan y a dónde se dirigen los “narcoterroristas” a bordo de las embarcaciones atacadas.

Según Hegseth, estos ataques “apenas comienzan”. “Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante”, añadió.

El último ataque informado fue el 16 de noviembre pasado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com