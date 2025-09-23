¿Qué significa chapulín en México? El mensaje que dejaron junto a cuerpo de B-King

Fotografías tomadas de las cuentas oficiales en instagram de bkingoficial y regioclownn que muestra a los artistas Bayron Sánchez Salazar (i), conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera Lemos. Foto: EFE - bkingoficial/ regioclownn

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un día después del reconocimiento por parte de la familia del cuerpo de Byron Sánchez Salazar, quien fue encontrado muerto en el estado de México junto al también colombiano Jorge Luis Herrera Lemos, mejor conocidos artísticamente como B-King y DJ Regio Clown, se siguen conociendo detalles que rodean el crimen.

Tan pronto se conoció la noticia, se hizo público que junto a los cuerpos se encontró un mensaje vinculado con una organización criminal, aunque no fue confirmado inicialmente por las autoridades mexicanas. Sin embargo, se ha hecho público el contenido de ese mensaje.

Según develó el cónsul mexicano, Alfredo Molano, a Blu Radio, el mensaje sí fue dejado junto a los cuerpos, hallados por las autoridades locales el 17 de septiembre, tres días después de que se les perdiera el rastro en Polanco, una lujosa colonia de Ciudad de México.

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, confirmó el diario El Tiempo que contenía el mensaje. FM hace referencia a la Nueva Familia Michoacana, una organización delictiva que opera en la costa pacífica de México, principalmente en los estados de Michoacán y México.

“Yo la verdad desconozco ese término”, afirmó Molano a Blu. Sin embargo, según han ido develando y explicando varios medios internacionales, incluida la agencia de noticias AP, el término chapulín hace referencia a un miembro de la cadena de narcotráfico en México que cambia sus lealtades, o “hacen negocios por su cuenta”.

Tiene sentido si se mira el mensaje completo: habla de vendedores y encargados. Sin embargo, para el cónsul Molano, la teoría de que sea un ajuste de cuentas no tiene mucha lógica: “Lo que a mí no me suena, es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico. No tiene esas características”.

Por ahora las pesquisas siguen en México y las investigaciones frente a las muertes de los dos artistas colombianos siguen adelante.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com