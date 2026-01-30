Logo El Espectador
Tensiones entre EE.  UU. e Irán: ¿qué tan real es la amenaza de intervención militar?

Donald Trump intensifica la presión sobre Irán y EE. UU. proyecta su poder militar, mientras el país persa lidia con protestas y tensión social.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
30 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Una mujer iraní camina junto a un mural anti-EE. UU. en Teherán, Irán, el 29 de enero de 2026.
Una mujer iraní camina junto a un mural anti-EE. UU. en Teherán, Irán, el 29 de enero de 2026.
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al régimen iraní se intensificaron esta semana con las publicaciones en redes sociales del mandatario. En ellas, aseguró que una imponente flota estadounidense avanzaba a gran velocidad hacia el país, cargada de “inmenso poder, fervor y determinación”.

El despliegue militar más reciente de EE. UU. en Irán está encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, uno de los buques de guerra más grandes del mundo. Esta formidable fuerza naval, valorada en unos USD 33.000 millones,...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
