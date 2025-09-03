Que Trump congelara los fondos de Harvard fue ilegal, según una jueza federal

Harvard's Eliot House tower over the Harvard University campus in Cambridge, Massachusetts. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Una jueza federal declaró este miércoles ilegal la congelación de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales a la Universidad de Harvard por parte del Gobierno de Donald Trump por supuesto antisemitismo y que afectaban a programas de investigación médica, entre otros.

La jueza Allison D. Burroughs, del tribunal federal de Boston, que ya cuestionó anteriormente el bloqueo de los fondos, emitió hoy un dictamen que obliga al Gobierno a revertir esa medida y que supone una victoria para la prestigiosa universidad, aunque se espera una apelación, según medios locales.

Burroughs, en un fallo de 84 páginas, consideró necesarias la lucha contra el antisemitismo pero también el derecho a la libre expresión, y sentenció que no se debe “sacrificar a uno en el altar del otro” , animando además a otros jueces en situación similar a “actuar para salvaguardar la libertad académica”.

Asimismo, instó a otros jueces a velar por que “no se someta inapropiadamente a investigaciones importantes a cancelaciones de fondos arbitrarias y procesalmente débiles, incluso si se arriesgan a (desatar) la ira de un gobierno comprometido con su agenda a cualquier coste”, según recoge The New York Times.

A principios de este año, el Gobierno de Trump exigió a Harvard supervisar sus admisiones, contratación y la ideología de los estudiantes y el personal, y la oposición de Harvard propició el anuncio de la congelación de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales para la entidad.

Harvard interpuso una demanda en la que argumentó que el recorte de fondos afectaba a programas de investigación médica, científica y tecnológica, y Trump redobló su presión intentando prohibir al centro la matriculación de estudiantes extranjeros, medida que Burroughs bloqueó de forma indefinida.

Ambas partes habían reclamado un fallo sumario sin juicio y la jueza realizó una audiencia clave en julio en la que ya adelantó que se inclinaba por dar la razón a Harvard y no al Gobierno, pero no emitió una decisión.

