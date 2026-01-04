Así colapsó el equipo de seguridad de Maduro: la mitad murió durante la operación de EE. UU.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que mitad del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado "a sangre fría". EFE/ Miguel Gutiérrez ARCHIVO Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Empiezan a conocerse más detalles de lo que ocurrió el sábado en la madrugada durante la operación “Resolución Absoluta”, lanzada por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Rodríguez, en Venezuela. De acuerdo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lo que sucedió en Venezuela fue un “cobarde secuestro”. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, leyó un comunicado este domingo en el que dice que las fuerzas estadounidenses asesinaron a sangre fría a gran parte” del equipo de seguridad del líder chavista.

¿Qué pasó con la seguridad de Maduro?

Algo que han cuestionado analistas venezolanos sobre la operación militar estadounidense contra el gobierno de Maduro es la reacción de los cuerpos de seguridad.

La incursión estadounidense, según el analista venezolano, Txomin Las Heras, desdibujó la narrativa de una defensa inexpugnable y redujo el margen de maniobra del alto mando.

Según dijo Donald Trump en una entrevista con FoxNews, tras la operación, “Cuba siempre dependió mucho de Venezuela. De ahí obtenían su dinero y la protegieron, pero en este caso eso no funcionó muy bien (…). Muchos cubanos perdieron la vida anoche, estaban protegiendo a Maduro. Esa no fue una buena decisión".

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló por su parte que la operación de captura fue un golpe directo a la inteligencia y a la seguridad cubana. Dijo que muchos de los guardias de Maduro eran cubanos o estaban fuertemente influenciados por La Habana.

¿Quién protegía a Maduro?

De acuerdo con la prensa venezolana, el presidente venezolano tenía varios círculos de seguridad coordinados por diferentes estamentos. El primero y más importante era coordinado por personal militar y guardias personales. La Guardia de Honor Presidencial es una unidad de protección directa, a la que Maduro incorporó milicianos debido a la desconfianza con algún sector militar, según explicaba recientemente Sebastiana Barráez, periodista venezolana experta en el tema militar y seguridad venezolanas.

Luego venía la seguridad cubana. NTN24 informaba que Maduro aumentó el número de guardaespaldas cubanos dentro de su equipo de seguridad personal y también integró más oficiales de contrainteligencia cubanos dentro de las estructuras de la FANB para reducir el riesgo de traición interna.

Reportes del The New York Times, señalaban que a comienzos del mes de diciembre, Nicolás Maduro había reforzado la presencia de guardaespaldas de la isla en su seguridad personal y sumado oficiales de contrainteligencia cubanos al Ejército venezolano. Estos agentes no solo se encargaban de protección física, sino también de inteligencia y vigilancia dentro del propio círculo militar venezolano.

El medio estadounidense también señaló que desde que Estados Unidos había reforzado su presencia en el Caribe, Maduro y su círculo cambiaban de frecuencia de lugar de descanso y de teléfono.

También estaba la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), parte del aparato de inteligencia militar venezolano, que estaba a cargo de anticipar las amenazas internas y externas, investigando posibles traiciones y controlando comunicaciones que pudieran comprometer al régimen.

Todo fue en vano frente a la operación lanzada por Estados Unidos. El reporte no solo habla de la muerte de varios de los miembros de la seguridad sino de la rendición de otra parte importante. Según Trump, el equipo estadunidense a cargo de la operación no encontró resistencia significativa y el gobernante no logró llegar al cuarto de seguridad de la vivienda en la que estaba y terminó entregándose junto con su esposa, Cilia Flores.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com