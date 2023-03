¿Quién era Ana Basaldua, la soldado mexicana que apareció muerta en un batallón?

La muerte de la soldado Ana Basulda ocurrió en la misma base militar dónde desapareció la soldado Vanessa Guillen en 2020. Foto: Twitter @Red933MX

Ana Fernanda Basaldua Ruiz, de 20 años, es el nombre de la soldado mexicana y nacionalizada en Estados Unidos, que fue encontrada muerta en la base militar de Fort Hood, Texas, el pasado lunes 13 de marzo. Según su madre, Alejandra Ruiz Zarco, a la 1:10 p.m. del 13 de marzo recibió una llamada en la que un militar le comentó el deceso de su hija. Le dijo que se había suicidado.

“Estos días son espantosamente horribles. Me niego a pensar que fue eso (sobre el suicidio de su hija). Ella no era así. No acepto eso. No me checa (cuadra), por las características de mi hija”, comentó la señora Ruiz a Univisión Noticias.

“Me dijo que un sargento la estaba acosando, que todos eran unos cabrones y que solamente se la querían coger. Todo el mundo quiere conmigo, todo el mundo quiere que me acueste con ellos”, agregó la mamá de la soldado muerta a Telemundo.

Ana Basaldua, la soldado

“Cuando ella se fue me regaló una taza impresa”, le dijo al noticiero. En la taza que comenta la señora Ruiz, se encuentra una foto en la que aparece junto a sus hijas, Ana y Natalie. Además, tiene una frase que dice “No viajamos para escapar de la vida, viajamos para que la vida no se nos escape”.

Ana salió de Tacámbaro, un municipio ubicado en México, en el estado de Michoacán, en diciembre del 2019 y se desplazó hacia Estados Unidos, donde su padre Ubaldo Zabalduo vive y es ciudadano. Al llegar, Ana, pudo enlistarse en el ejército sin mayor problema. “Siempre le gustó la disciplina, sentía que dentro del campo militar, ella podía tener un nivel de vida mejor”, aseguran sus familiares.

En un comunicado remitido a Noticias Telemundo, la base militar informó: “Tristemente, la Primera División de Caballería perdió a la trooper Ana Basaldua Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la división los últimos 15 meses. La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella”.

A pesar de negar la versión que dicta que su hija se suicidó, la señora Alejandra Ruiz, aceptó que su hija estaba pasando por unos meses tristes en su vida y que se encontraba en tratamiento psicológico, pero asegura que “ella vivió cosas mucho más fuertes en México a lo que me dicen que estaba viviendo allá”.

La base Militar Fort Hood

Esta noticia revivió el caso de otra joven mexicana que se encontraba prestando servicio militar en Fort Hood, como Ana. Se trata del caso de desaparición y asesinato de Vanessa Guillén.

Este hecho ocurrió el 22 de abril del 2020, cuando fue declarada desaparecida dentro de esta base. El no saber su paradero fue un tormento para sus familiares por dos meses, hasta que encontraron los restos de la joven en junio del mismo año.

Según las investigaciones, el motivo de su desaparición fue por un presunto caso de acoso sexual en el que Guillén se defendió y posteriormente fue asesinada a martillazos por el sujeto que trató de abusarla, el especialista del ejército Aaron David Robinson. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se conoce realmente los motivos de Robinson, porque antes de ser capturado se suicidó.