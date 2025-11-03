¿Quién era Carlos Manzo? Asesinato de alcalde de Uruapan desata protestas en México

Familiares y amigos asisten al funeral del alcalde Carlos Manzo este domingo, en el municipio de Uruapan en Michoacán (México). Foto: EFE - Iván Villanueva

Cientos de personas salieron el domingo a las calles de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido la noche anterior durante un evento público del Día de Muertos.

La muerte del político, que había denunciado amenazas y pedido mayor seguridad para su municipio, desató una ola de indignación en una de las regiones más golpeadas por la violencia del narcotráfico, pero también varias reacciones en el centro político del país.

Manzo, un alcalde que pidió ayuda

Carlos Manzo nació el 9 de mayo de 1985 y estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública en el ITESO. Fue auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y luego diputado federal por el oficialista partido Morena entre 2021 y 2024.

Durante su paso por el Congreso propuso, entre otras iniciativas, penalizar los disparos al aire con prisión o multas, una propuesta que fue desechada poco antes de terminar su periodo. En 2024 se postuló a la alcaldía de Uruapan como candidato independiente, distanciándose de Morena. Ganó con el 66,7 % de los votos, una de las victorias más amplias del estado.

El funcionario gobernaba desde septiembre de 2024 y era conocido por recorrer las calles con chaleco antibalas y sombrero, símbolo que lo acompañó en casi todos sus actos públicos.

“Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal”, escribió semanas antes de su asesinato. “No queremos ser un alcalde asesinado más que se encuentre en la estadística”, dijo de manera profética.

Manzo, de 40 años, fue atacado a balazos mientras participaba en el Festival de las Velas, una tradicional celebración local. Minutos antes, había realizado una transmisión en Facebook invitando a los habitantes a unirse al evento.

Era común verlo usar las redes sociales para informar sobre obras, vialidad o reuniones con la comunidad. También las empleaba para hablar de su mayor preocupación: la inseguridad en Uruapan.

Manzo insistía en que su municipio necesitaba respaldo para enfrentar al crimen organizado. En octubre, había dirigido un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pidiendo no dejar “solo a Uruapan” en el combate a los delitos federales.

Tenía protección, según el gobierno

El domingo, tras su asesinato, Sheinbaum condenó el crimen en su cuenta de X y aseguró que su Gobierno “reforzará aún más la estrategia de seguridad”. Horas después, García Harfuch informó que Manzo contaba con protección oficial desde diciembre del año pasado, la cual había sido reforzada en mayo con 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su seguridad perimetral.

“El ataque ocurrió durante un evento público; los agresores aprovecharon la multitud”, explicó el funcionario, quien añadió que uno de los atacantes fue abatido en el lugar y aún no ha sido identificado. La Fiscalía de Michoacán continúa las investigaciones sin descartar ninguna línea.

Protestas y rabia en Michoacán

El asesinato ha provocado un profundo impacto social. En su funeral, celebrado el domingo en Uruapan, el ataúd fue despedido entre mariachi, aplausos y lágrimas. Cientos de personas marcharon después por las calles al grito de “¡Justicia!” y “¡Uruapan se levantó!”.

En la capital del estado, Morelia, otras decenas de manifestantes exigieron la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y acusaron la inacción del gobierno estatal. Algunos irrumpieron en el palacio de gobierno y causaron destrozos. “¡Carlos no murió! ¡Bedolla lo mató!”, gritaron.

El gobernador, también desde X, lamentó el asesinato y prometió que habrá justicia.

“Sabemos que este crimen genera rabia e indignación, pero daremos la cara”, afirmó.

Michoacán, un estado del tamaño de Costa Rica y con costa en el Pacífico, es el epicentro del conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, ambos catalogados este año por Estados Unidos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

El asesinato de Manzo ocurrió apenas días después del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón, quien también había denunciado extorsiones. La cadena de asesinatos ha reavivado el temor entre los habitantes y la sensación de abandono por parte del Estado.

*Con información de AFP

